La desgarradora despedida de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo a su prometido tras su repentina muerte

La creadora de contenido Manuela Ochoa Gómez-Acebo, muy popular en TikTok, afronta el peor momento de su vida tras el inesperado fallecimiento de su novio Pedro, con el que se había prometido hace apenas dos semanas y con el que planeaba darse el 'sí quiero' el 31 de octubre de 2026. Una durísima noticia que ha compartido la propia influencer a través de su cuenta de Instagram, dedicando una desgarradora carta de despedida a su gran amor junto a un carrusel de imágenes que reflejan lo felices que eran juntos.
"A mi ángel de la guarda... Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú" ha expresado. "¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca" ha añadido sin ocultar el durísimo revés que ha supuesto la repentina muerte de su prometido.
"He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor" ha confesado, recordando que "en diciembre del año pasado me escribiste "Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero" y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer más que como lo hacías tú".
"Y si hubieras visto la de gente que ha venido a despedirte... ¡te habrías muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien que ha sido precioso. Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos" se ha comprometido con Pedro tras contarle emocionada cómo ha sido su multitudinario último adiós.
"Me siento tan afortunada de que me hayas elegido a mí como el amor de tu vida para siempre, de haber sido la persona MÁS querida del mundo todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de vivir un amor tan bonito como el nuestro. Cuánta gente se va de este mundo sin saber lo que es el amor de verdad en cualquiera de sus formas, y yo he tenido la inmensa suerte de vivirlo cada día desde que estoy contigo" le ha agradecido públicamente, destacando que su prometido era la persona "más especial, más noble, honesta, generosa y cariñosa", revelando que quiso "sin medida" y vivió "para el resto, siempre con alegría".
"No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda la gente que adoramos. Ahora entiendo cómo te salían 270 invitados para la boda, ¡pocos me parecen! Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto hoy y siempre, Tu Manuelita" ha concluido, despidiéndose definitivamente de Pedro con una promesa de amor eterno.