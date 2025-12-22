Agencias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova... ¡Ya son papás de nuevo!

Siempre muy discretos con su vida más personal y familiar, Enrique Iglesias y Anna Kournikova despedirán el 2025 con nuevo miembro más en la familia. En esta ocasión ha sido la propia ex tenista la encargaa de compartir con su comunidad de Instagram la feliz noticia de la llegada de su cuarto bebé. Junto a la fotografía el bebé, Anna escribía: "My Sunshine 12.17.2025" revelando así el día en el que este nuevo miembro de la familia ha llegado a este mundo.

Sin lugar a dudas, Enrique Iglesias y Anna Kournikova han logado formar una familia numerosa muy unida y feliz completamente alejada del gran revuelo mediatico que siempre les ha acompañado en los momentos más importantes de sus vidas. En diciembre de 2017, la pareja le daba la bienvenida a sus primeros hijos, los gemelos Lucy y Nicholas, que se convertían en hermanos mayores tres años después con la llegada de Mary en enero de 2020.

Ahora, la llegada de este nuevo niño colma de felicidad a toda la familia que tambien celebraba hace tan solo unos semanas la feliz noticia del cuarto embarazo de Ana Boyer y Fernando Verdasco que conseguían por fin la llegada de a primera niña a su familia. Con este último hijo de la ex tenista y el cantante, Isabel Preysler se convierte en abuela por novena vez en una de las etapas más felices y relajadas de su vida. Por el momento, habrá que esperar para conocer más detalles sobre el pequeño y ver si estas fechas consiguen reunir de nuevo a toda la familia en Miami.

