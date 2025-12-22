Decenas de muertos en un nuevo naufragio en República Democrática del Congo

El retraso en la identificación de las personas rescatadas, así como la demora en la información oficial acerca de las víctimas, ha generado malestar y preocupación entre los familiares de quienes viajaban en el ‘HB Mbeya Mbeya’. Muchas familias han criticado la ausencia de datos precisos y actualizados sobre el paradero de sus allegados, al tiempo que las cifras proporcionadas por diferentes fuentes, incluyendo la Cruz Roja, autoridades locales y propios afectados, varían considerablemente. Según informó el portal Actualité, la situación refleja una falta de coordinación a la hora de comunicar el saldo real de víctimas y sobrevivientes tras el hundimiento de la embarcación en el río Congo.

El incidente ocurrió cerca de la localidad de Ekunde, dentro de la provincia de Ecuador, en República Democrática del Congo. De acuerdo con el medio Actualité, la embarcación había salido desde el puerto de Lomata con destino a Monkoto, en la provincia de Tshuapa. En ella viajaban unas 800 personas, lo que ha llevado a sospechar que el exceso de peso pudo haber sido un factor crucial en el naufragio.

Las primeras informaciones divulgadas por Actualité indican que decenas de personas han muerto y más de 50 permanecen desaparecidas tras la tragedia. Las cifras de víctimas no han sido concluyentes, puesto que continúan las labores de rescate y la búsqueda de no localizados en las aguas del río Congo. A pesar del desastre, unas 300 personas han logrado sobrevivir, según cifras citadas por varias fuentes y recopiladas por el medio congoleño, aunque otros reportes presentan variaciones en los datos sobre los rescatados.

También se ha sabido que los cuerpos recuperados han sido sepultados de manera inmediata debido al avanzado estado de descomposición, lo que pone de manifiesto las dificultades sanitarias y logísticas que enfrentan los servicios de emergencia en la región, detalló Actualité. La rapidez en los enterramientos, según consignó el portal, ha complicado aún más la labor de identificación por parte de los familiares afectados.

En los días posteriores al naufragio, las autoridades han iniciado acciones legales y disciplinarias para esclarecer las responsabilidades en torno al desastre. El comisario fluvial de Mbandaka, Bienvenu Likoku Mwasa, ha sido arrestado por la policía y se encuentra bajo investigación. Varios miembros de la tripulación también permanecen detenidos, por orden de la fiscalía militar, para ser interrogados en relación con las causas del hundimiento y las posibles negligencias o infracciones cometidas, detalló Actualité.

Testimonios recogidos por Actualité describen el ambiente de incertidumbre y dolor entre la población que ha perdido a sus seres queridos. Los dirigentes de algunas comunidades afectadas reclaman mayor transparencia y una respuesta más efectiva por parte de las autoridades involucradas en el rescate y la investigación del suceso. A este contexto se suma el hecho de que es común que las embarcaciones en la región transporten a un número de pasajeros muy superior al permitido, lo que incrementa los riesgos en cada trayecto fluvial debido a la falta de controles efectivos, según aportó el medio congoleño.

La gravedad de este naufragio revela la vulnerabilidad de quienes dependen del transporte fluvial en la región, donde los ríos constituyen vías principales de comunicación y la supervisión de la seguridad resulta insuficiente, de acuerdo con Actualité. Varios supervivientes han relatado las condiciones precarias de la navegación y han solicitado medidas inmediatas para evitar la repetición de desastres de este tipo, especialmente en recorridos que suelen reunir a cientos de viajeros en cada travesía.

Mientras los equipos de emergencia, voluntarios y socorristas mantienen la búsqueda de las personas desaparecidas, las autoridades locales y nacionales enfrentan presiones para agilizar la entrega de información y la identificación de los fallecidos. Según reportó Actualité, el naufragio ha evidenciado fallos en los sistemas de monitoreo y respuesta ante emergencias fluviales, así como la carencia de protocolos para la gestión de grandes catástrofes en áreas remotas de República Democrática del Congo.