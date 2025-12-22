Agencias

Al menos 15 muertos tras volcar el autobús en el que viajaban en la isla de Java (Indonesia)

Al menos 15 personas han muerto este domingo después de que un autobús con 34 pasajeros a bordo haya volcado en la ciudad de Semarang, ubicada en la costa norte de la isla indonesia de Java.

La Oficina de Búsqueda y Rescate de Basarnas Semarang ha confirmado asimismo que 19 personas han resultado heridas tras evacuar "con éxito a todas" las víctimas del accidente, en una operación conjunta de este organismo junto con la Policía Nacional, la Cruz Roja Indonesia y "otras agencias", según recoge el portal de noticias nacional Republika.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 00.30 horas de este lunes (hora local, 18.30 de este domingo en España peninsular y Baleares) cuando el vehículo, que había salido del distrito Jatiasih de la capital, Yakarta, con destino a la ciudad de Yogyakarta, en la costa sur de Java central, perdió el control y chocó contra la barrera de seguridad de la carretera antes de volcar.

"Aún se desconoce la causa exacta del accidente, pero se sospecha que el autobús (...) circulaba a exceso de velocidad", han apuntado desde la citada oficina.

