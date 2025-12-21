La fuerza antiterrorista de las juntas militares del Sahel comienza su despliegue con una ceremonia en Malí

El líder golpista y presidente de transición de Malí, el general Assimi Goita, ha presidido en la capital del país, Bamako, la ceremonia que representa el pistoletazo de salida para la nueva fuerza antiterrorista creada junto a Burkina Faso y Níger, la coalición de juntas militares de la región africana del Sahel.

El despliegue recibe el nombre oficial de Fuerza Unificada de la Alianza de Estados del Sahel (FU-CEE), la confederación de estos tres países unidos por una trayectoria común de levantamientos militares y alejamiento de la influencia de organismos regionales como la CEDEAO y de la antigua potencia colonial francesa para apostar en su lugar por Moscú.

En medio de esta nueva realidad político-militar, los líderes de estos tres países (Goita, el general nigerino Abdourahamane Tchiani y el capitán burkinés Ibrahim Traoré) han reconocido en numerosas ocasiones la peligrosa constante que es la presencia de los grupos yihadistas de la región.

De ahí que esta ceremonia represente un "acto contundente que refleja", tal y como ha anunciado este sábado Goita en su cuenta de X, "la voluntad de Burkina Faso, Mali y Níger de asumir conjuntamente, con plena soberanía, la defensa y la seguridad de la región del Sahel".

"La entrega de esta bandera no es un mero ritual militar", declaró durante la ceremonia, recogida por los principales medios malienses. "Es el símbolo vivo de nuestra determinación compartida de defender a nuestro pueblo, nuestros territorios y nuestra soberanía por nuestros propios medios", ha añadido.