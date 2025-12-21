El presidente israelí alerta de una "emergencia global" por el "aumento del odio al judío"

La ceremonia oficial llevada a cabo en Jerusalén incluyó un reconocimiento especial a quienes participaron en la atención y el rescate de las víctimas tras el atentado perpetrado en Sídney, señaló el medio original. Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel, destacó en ese contexto que los gestos de solidaridad observados después del ataque evidencian la importancia de fortalecer el tejido social y la memoria colectiva. Durante su discurso, advirtió acerca de lo que denominó una “emergencia global” motivada por el aumento de ataques y actos de discriminación dirigidos contra comunidades judías en diversas regiones del mundo.

Según informó el medio original, Herzog hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional responda con celeridad y unidad. El mandatario sostuvo que el actual incremento de incidentes antisemitas requiere reacciones inmediatas y coordinadas tanto de gobiernos como de organizaciones y ciudadanía. Respaldó su argumento en la tendencia creciente de hechos violentos, ejemplificando con lo sucedido en la playa de Bondi, en Sídney, donde dos personas armadas abrieron fuego durante una celebración de Janucá, ocasionando la muerte de quince personas. El medio reportó que las autoridades australianas catalogaron ese atentado como un acto terrorista definido por el odio hacia la comunidad judía, categoría que Herzog incorporó en su valoración del fenómeno global del antisemitismo.

El jefe de Estado describió estos episodios como una manifestación extendida de hostilidad que pone en riesgo la seguridad de comunidades judías y requiere intervenciones específicas a nivel nacional e internacional, consignó el medio original. Herzog solicitó a los líderes y a las organizaciones de la sociedad civil el diseño de políticas rigurosas y la constitución de mecanismos de coordinación y cooperación internacional que permitan abordar tanto el antisemitismo como otras formas de intolerancia étnica y religiosa. Recalcó que la respuesta ante estas problemáticas no puede limitarse a medidas legislativas o de seguridad, destacando la importancia de la participación de la sociedad en su conjunto.

De acuerdo con lo consignado por el medio original, el presidente subrayó que combatir los prejuicios y la desinformación que alimentan el odio y la discriminación exige una labor colectiva e inmediata. “Esta situación representa una llamada urgente a la acción para evitar la próxima catástrofe”, afirmó Herzog durante su intervención, proponiendo que la lucha contra el antisemitismo se sitúe en el centro de las agendas internacionales y se convierta en un compromiso transversal de los estados y de sus sociedades.

El mandatario planteó como prioritario bloquear la difusión de “mentiras y sesgos” que sirven de base para perpetuar la animadversión hacia el pueblo judío. Herzog argumentó que resulta fundamental rechazar toda narrativa que favorezca la propagación o la normalización de la hostilidad, e instó a construir sociedades basadas en la diversidad, el respeto mutuo y la veracidad, según detalló el medio original. Consideró que la inclusión social constituye un instrumento eficaz contra el avance del odio y la desinformación, además de los ataques dirigidos a minorías religiosas.

En su discurso, Herzog hizo referencia a la idea de la resiliencia e identidad del pueblo judío, remarcando el lema “Am Yisrael Chai” (“el pueblo de Israel vive”) como símbolo de resistencia y continuidad frente a los intentos de quienes buscan dividir a la comunidad mediante acciones violentas. El mensaje estuvo dirigido tanto a la audiencia presente en Jerusalén como al público internacional, con la intención de proyectar una postura firme frente al antisemitismo, puntualizó el medio original.

Según lo publicado, tras el ataque en Sídney, distintos líderes y representantes de otros países enviaron expresiones públicas de solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que reiteraron la necesidad de abordar el aumento de la violencia contra minorías religiosas con estrategias coordinadas. Estas declaraciones coincidieron con el pronunciamiento de Herzog, quien insistió en la importancia de establecer respuestas compartidas para evitar la repetición de hechos similares.

El presidente señaló que el funcionamiento adecuado de las leyes o el accionar policial no resultan suficientes para detener la escalada de acciones y discursos antisemitas. Propuso desarrollar políticas públicas sustentadas en consensos amplios que fortalezcan los valores democráticos y promuevan la convivencia pacífica, implicando en este proceso a toda la ciudadanía, informó el medio original. Herzog remarcó que solo así será posible prevenir nuevas formas de violencia antes de que tengan consecuencias irreversibles.

La ceremonia también incluyó un reconocimiento al esfuerzo de los equipos de rescate y ciudadanos que colaboraron en la atención a los afectados por el atentado en Bondi. Según el medio original, Herzog sostuvo que estos ejemplos de ayuda mutua son muestra del potencial de las comunidades para levantarse frente a la adversidad y renovar la solidaridad. Aludió a la ayuda desinteresada y la responsabilidad colectiva como herramientas esenciales de respuesta social, destacando su relevancia en situaciones de emergencia.

En la parte final de su intervención, Herzog reiteró el compromiso de Israel en la defensa frente al terrorismo y la hostilidad asociada al antisemitismo. Solicitó preservar una vigilancia constante y perfeccionar los mecanismos de protección judicial y social para salvaguardar la integridad de los grupos en riesgo, señaló el medio original. Insistió en la necesidad de avanzar en la cooperación internacional para que la lucha contra la intolerancia no solo logre detener la violencia, sino que también promueva la diversidad y el respeto como ejes fundamentales de sociedades plurales.