Un total de 122 de los 124 electores afectados por el robo de sufragios en Fuente de Cantos ya han votado de nuevo

Las autoridades de la provincia de Badajoz tomaron la decisión de emitir duplicados de la documentación electoral a raíz de la sustracción ocurrida en la madrugada del jueves en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, donde también desaparecieron 14.000 euros y 124 sobres con votos por correo. Este operativo permitía que quienes se vieron privados del ejercicio de su derecho pudieran sufragar de nuevo antes de la jornada de votación autonómica convocada para el domingo 21 de diciembre. Según reportó el medio, Correos anunció el sábado que, gracias a esta medida y en coordinación con la Junta Electoral Provincial de Badajoz, 122 de los 124 ciudadanos perjudicados ya habían participado nuevamente en el proceso electoral.

De acuerdo con la información facilitada por Correos en una nota de prensa recogida por el medio fuente, el procedimiento especial se activó inmediatamente tras el asalto registrado en la oficina pacense. La empresa postal subrayó que esta acción se desplegó en estrecha colaboración con la Junta Electoral Provincial, así como con la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, responsables de autorizar la emisión de duplicados de la documentación necesaria para asegurar el derecho al voto de las personas afectadas.

Correos identificó el robo sucedido en Fuente de Cantos como un hecho vinculado a otros asaltos que han tenido lugar en varias oficinas postales de esa misma comarca en fechas recientes. Según apuntó la empresa, estos robos se atribuyen a delincuencia común. En la resolución que permitió el operativo especial, la Junta Electoral Provincial buscó garantizar la integridad del proceso electoral y el acceso sin obstáculos de todos los electores al sufragio, incluso en circunstancias excepcionales derivadas de hechos delictivos.

El medio fuente destacó que, tras confirmar la votación de la inmensa mayoría de los electores afectados, el resto de los dos ciudadanos que aún no habían ejercido su derecho ya habían sido localizados por personal de Correos. Estos últimos recibieron instrucciones precisas sobre el procedimiento a seguir para emitir su voto por correo en los días previos a la jornada electoral.

En el comunicado, Correos reiteró su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público en los procesos electorales, e informó que seguirá adoptando medidas de refuerzo en materia de seguridad y organización para evitar nuevas incidencias. La empresa recalcó que el dispositivo específico implementado para este caso incluía la coordinación con la Oficina del Censo y la gestión ágil de la reemisión de la documentación a los ciudadanos afectados.

El incidente en Fuente de Cantos generó preocupación por la posible afectación de los derechos democráticos de estos votantes. Las gestiones de las autoridades electorales y la empresa postal permitieron que el proceso continuara con normalidad y que las personas inicialmente perjudicadas pudieran participar de manera efectiva en los comicios autonómicos. La actuación rápida y coordinada de los organismos implicados fue clave para resolver la situación antes del cierre del plazo de votación.

Según publicó el medio fuente, las investigaciones sobre los robos en la comarca continúan, centrándose en identificar a los responsables y evitar que se repitan hechos similares. Las autoridades insisten en la colaboración entre organismos públicos y empresas responsables para proteger el desarrollo de los procesos democráticos y garantizar la seguridad de las operaciones relacionadas con el voto por correo.