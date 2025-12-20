Agencias

Sonsoles Ónega celebra la Navidad con su equipo de 'Y ahora Sonsoles'

Disfrutando al máximo de los buenos datos de audiencia que ha recibido su programa, 'Y ahora Sonsoles', este año, Sonsoles Ónega celebraba con su equipo este viernes la fiesta de Navidad en un restaurante de la capital madrileña por todo lo alto.

Feliz por el éxito de su programa, de la serie basada en su novela, 'Las hijas de las criada', y también por la suerte en el terreno sentimental, la presentadora de televisión llegaba al local acompañada por Pilar Vidal, Tamara Gorro y Begoña Villacís con una sonrisa.

"Muy guay, ha sido un año muy bueno", comentaba la periodista y, además, aseguraba estar muy feliz por la incorporación de Villacís a su elenco de colaboradoras. Por su parte, esta le respondía comentando lo "maravillosa" que había sido la acogida y asegurando que "se ve cómo funciona un programa por lo contenta que está la gente en el plató y es verdad que es un ambiente que se respira, hay buen rollo".

Una buena sintonía que traspasa las cámaras y que hemos visto en multitud de ocasiones durante estos años cada vez que la periodista ha reunido a su equipo para celebrar el fin de temporada o las Navidades.

EuropaPress

