Agencias

Somalilandia confirma 19 muertos y más de 200 heridos en las protestas de principios de mes en Borama

Las autoridades del estado separatista somalí de Somalilandia han confirmado finalmente que 19 personas murieron y 214 resultaron heridas durante los disturbios y enfrentamientos de la población contra las fuerzas de seguridad locales tras el polémico anuncio de la celebración de una ceremonia tradicional en la ciudad de Borama.

Los incidentes se desencadenaron cuando el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro', concedió su permiso para celebrar la ceremonia del Xeer Ciise, un conjunto de leyes consuetudinarias de las comunidades somalí-Issa en Etiopía, Yibuti y Somalia.

La comunidad borama reaccionó enfurecida al anuncio y, la noche del jueves 4 de diciembre, inició una fuerte protesta que terminó en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Fuentes locales han denunciado al 'Somali Guardian' que las fuerzas de seguridad emplearon munición real para dispersar a la multitud, y que los enfrentamientos fueron creciendo todavía más en intensidad hasta el viernes por la tarde, cuando el presidente dio orden inmediata de retirada.

El recién nombrado gobernador de la región de Awdal, Abdirashid Hassan Mataan, de la que Borama es capital, ha confirmado finalmente el balance de víctimas este pasado viernes durante su ceremonia de investidura. De los heridos, 22 todavía siguen hospitalizados, comunicó durante su discurso, recogido por Radio Shabelle.

Al conflicto sobre el Xeer Ciise se suma el problema de que la región de Awdal es desde hace décadas escenario de un movimiento separatista respecto de Somalilandia, el Movimiento por el Estado de Awdal, cuyas banderas ondeaban algunos de los manifestantes, según testigos del portal 'Hiraan On Line'.

El Gobierno de Somalilandia ha aprovechado para denunciar que las autoriades federales han alimentado los enfrentamientos al declarar su apoyo tácito al movimiento separatista. Las autoridades somalíes han negado toda implicación.

