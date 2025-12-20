Paola Olmedo explica los dos motivos por los que no ha firmado su divorcio con José María Almoguera

Estas últimas semanas Paola Olmedo y José María Almoguera han protagonizado un cruce de acusaciones debido a no llegar a un acuerdo en la firma de su divorcio. Sin embargo, no ha sido hasta este viernes cuando hemos conocidos los motivos por los que no han firmado todavía.

Paola se sentaba en el plató de '¡De viernes!' y desvelaba que hay dos motivos por los que no ha firmado todavía su divorcio: el primero de ellos un tema económico que tiene pendiente con José María y, el segundo, una cláusula respecto a su hijo en común.

En cuanto al tema económico, Paola confesaba que "nosotros hemos invertido en un negocio de estética y tenía pensado abrir otro en el cual el se asoció conmigo. Hemos invertido 60% y 40%. No ha salido bien por muchos motivos y ha ido a la quiebra". Ahora, el hijo de Carmen Borrego le reclama ese dinero, lo que le parece "absurdo" porque "es un dinero que hemos perdido los dos".

Sobre el menor, Paola explicaba que se trata de "algo que yo le he pedido, una cosa que siempre he peleado por ello y no voy a dejar de pelear, y es mantener totalmente la privacidad de mi hijo. En el acuerdo está que el niño no puede salir en ningún sitio. Se puede evitar y él lo sabe".

Una condición en la que ambos estarían de acuerdos, pero que el problema estaría en cómo está redactada esa cláusula en los papeles, ya que podría dar lugar a confesión si, por ejemplo, el día de mañana aparece José María en una revista paseando con su hijo sin que él haya acordado ese reportaje.