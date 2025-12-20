Agencias

Las armas halladas al sospechoso de Brown lo vinculan al tiroteo universitario y a la muerte de profesor del MIT

Guardar

El FBI y la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) han revelado que las dos armas encontradas junto al cadáver del principal sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, se corresponden con los disparos efectuados en las inmediaciones de la institución y con el posterior asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

"Se recuperaron dos pistolas de 9 milímetros en New Hampshire junto con el cuerpo de (el sospechoso) Claudio Neves Valente. La ATF y el FBI, a través del laboratorio CSP, han correlacionado positivamente una de ellas con la utilizada en el tiroteo masivo de la Universidad de Brown. La otra coincide con el asesinato de (el profesor) Nuno Loureiro", reza un comunicado conjunto.

Las armas fueron recuperadas por el Equipo de Respuesta de Evidencias (ERT) del FBI y sometidas a un proceso de toma de huellas dactilares y disparos de prueba cuyos resultados fueron posteriormente cruzados con un análisis forense de los casquillos de las balas disparadas a fin de establecer posibles vínculos entre las escenas del crimen y armas.

"Se ha informado correctamente que los casquillos del tiroteo en la Universidad Brown y los casquillos del asesinato de Nuno Loureiro en Brookline, Massachusetts, no fueron disparados por la misma arma", aclara la mencionada nota, en la que el FBI y la ATF han agradecido "el esfuerzo colaborativo, las 24 horas del día, del personal del Laboratorio de Ciencias Forenses de la CSP, cuyo trabajo ha permitido la rápida confirmación científica de los hechos de esta investigación".

Este hallazgo se produce después de que las autoridades estadounidenses anunciasen este jueves que habían encontrado muerto al sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, al que identificaban como un ciudadano de nacionalidad portuguesa de 48 años que había estudiado en esta institución académica.

La Policía de Providence halló su cuerpo sin vida en un local de Salem, en el estado de New Hampshire, con una cartera y dos armas de fuego, y confirmó en una rueda de prensa que el sospechoso se había quitado la vida ese misma noche, cinco días después de que perpetrara el tiroteo matando a dos estudiantes y herido a otra decena y en el que actuó solo. Un par de días más tarde, regresó a Massachusetts y asesinó al profesor del MIT Nuno Loureiro en su domicilio de Brookline. Si bien no han trascendido los motivos del sospechoso, se conoce que ambos habían participado en un mismo programa académico entre los años 1995 y 2000.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aena compra participaciones en los aeropuertos británicos Leeds Bradford y Newcastle por 309 millones

Tras un acuerdo con InfraBridge, la compañía española se convierte en accionista mayoritaria de una sociedad que explota infraestructuras clave del transporte aéreo en Inglaterra, una operación estratégica sujeta a autorizaciones regulatorias de ambos países

Aena compra participaciones en los

EEUU aprueba una venta de armas a Taiwán por más de 9.000 millones de euros

El Congreso de Estados Unidos autorizó el suministro de material militar avanzado para modernizar la defensa de Taiwán tras el bloqueo parlamentario en Taipéi y el aumento de operaciones chinas, según confirmó la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa

EEUU aprueba una venta de

El M23 comienza su retirada de Uvira, en el este de RDC, a petición de EEUU

La salida de fuerzas rebeldes de la ciudad busca aliviar la crisis humanitaria y evitar nuevas hostilidades, mientras la presión internacional aumenta para implementar mecanismos de seguridad, proteger a desplazados y allanar el camino hacia una transición política ordenada

Infobae

La Cámara Baja de EEUU aprueba una propuesta que criminaliza los tratamientos de afirmación de género a menores

Organizaciones civiles y expertos médicos advierten que la penalización de cirugías o terapias hormonales para adolescentes trans genera riesgos para la salud pública y podría restringir el acceso a tratamientos avalados nacionalmente, mientras la iniciativa enfrenta obstáculos en el Senado

La Cámara Baja de EEUU

Al menos dos muertos y diez heridos en ataques del Ejército ucraniano en el suroeste de Rusia

Las autoridades ordenaron reforzar la vigilancia, intensificar controles y establecer protocolos de contingencia, mientras hospitales y equipos de rescate se mantienen alertas por posibles nuevos ataques en zonas clave de Rostov, Bataisk y Taganrog, cerca de Ucrania

Infobae