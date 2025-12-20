Las armas halladas al sospechoso de Brown lo vinculan al tiroteo universitario y a la muerte de profesor del MIT

El FBI y la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) han revelado que las dos armas encontradas junto al cadáver del principal sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, se corresponden con los disparos efectuados en las inmediaciones de la institución y con el posterior asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

"Se recuperaron dos pistolas de 9 milímetros en New Hampshire junto con el cuerpo de (el sospechoso) Claudio Neves Valente. La ATF y el FBI, a través del laboratorio CSP, han correlacionado positivamente una de ellas con la utilizada en el tiroteo masivo de la Universidad de Brown. La otra coincide con el asesinato de (el profesor) Nuno Loureiro", reza un comunicado conjunto.

Las armas fueron recuperadas por el Equipo de Respuesta de Evidencias (ERT) del FBI y sometidas a un proceso de toma de huellas dactilares y disparos de prueba cuyos resultados fueron posteriormente cruzados con un análisis forense de los casquillos de las balas disparadas a fin de establecer posibles vínculos entre las escenas del crimen y armas.

"Se ha informado correctamente que los casquillos del tiroteo en la Universidad Brown y los casquillos del asesinato de Nuno Loureiro en Brookline, Massachusetts, no fueron disparados por la misma arma", aclara la mencionada nota, en la que el FBI y la ATF han agradecido "el esfuerzo colaborativo, las 24 horas del día, del personal del Laboratorio de Ciencias Forenses de la CSP, cuyo trabajo ha permitido la rápida confirmación científica de los hechos de esta investigación".

Este hallazgo se produce después de que las autoridades estadounidenses anunciasen este jueves que habían encontrado muerto al sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, al que identificaban como un ciudadano de nacionalidad portuguesa de 48 años que había estudiado en esta institución académica.

La Policía de Providence halló su cuerpo sin vida en un local de Salem, en el estado de New Hampshire, con una cartera y dos armas de fuego, y confirmó en una rueda de prensa que el sospechoso se había quitado la vida ese misma noche, cinco días después de que perpetrara el tiroteo matando a dos estudiantes y herido a otra decena y en el que actuó solo. Un par de días más tarde, regresó a Massachusetts y asesinó al profesor del MIT Nuno Loureiro en su domicilio de Brookline. Si bien no han trascendido los motivos del sospechoso, se conoce que ambos habían participado en un mismo programa académico entre los años 1995 y 2000.