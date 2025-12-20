Gavira avisa de que Vox "no se conforma con que se posponga" el acuerdo con Mercosur: "Pretendemos que vaya al cajón"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha valorado "a medias" el retraso del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur porque "es una victoria y un respiro para el campo andaluz", si bien ha avisado de que su partido "no se conforma con que se posponga" la firma de ese tratado, sino que pretenden "que vaya al cajón".

En esa línea, Manuel Gavira ha defendido este sábado en un comunicado que "la gente de la fresa de Huelva, los del tomate de Almería, la agricultura y la ganadería andaluza están de enhorabuena" al no haberse firmado el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, que finalmente se ha pospuesto, y ello después de que Bruselas acogiera el pasado jueves una protesta de agricultores en contra de ese acuerdo, según han remarcado desde Vox.

Gavira ha advertido de que desde Vox "no nos conformamos con que se posponga", sino que "lo que pretendemos es que este acuerdo vaya al cajón donde todo se pierde".

En este sentido, el portavoz de Vox en Andalucía ha señalado que este acuerdo es "otro paso más de esta Europa de populares y socialistas para la destrucción del sector primario", y ha criticado que "todo lo que destruye nuestro campo viene de Bruselas", donde "el PP y el PSOE gobiernan juntos en contra de nuestros intereses, de nuestra prosperidad y de la competitividad de nuestro campo", ha añadido.

Asimismo, Gavira ha defendido que en Vox "seguiremos diciendo 'no' a la competencia desleal, a Mercosur y al Pacto Verde Europeo", y van a "defender de una manera férrea nuestra agricultura y nuestra ganadería", según ha concluido.