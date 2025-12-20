Agencias

EEUU, Egipto, Qatar y Turquía avanzan en Miami los preparativos para la segunda fase del acuerdo para Gaza

Guardar

Los representantes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía han informado este sábado de que en los contactos mantenidos el viernes en Miami las partes han avanzado en los preparativos para aplicar la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

"La primera fase ha deparado avances, como el incremento de la ayuda humanitaria o la devolución de los cuerpos de rehenes, retiradas parciales de fuerzas y una reducción de las hostilidades", destaca el comunicado publicado por los cuatro países a través del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, que ha difundido el texto en su cuenta en X.

Por consiguiente los delegados de estos países se reunieron en Miami "para avanzar en los preparativos de la segunda fase". "También hemos abordado medidas de integración regional, tales como facilitar el comercio, desarrollo de las infraestructuras o cooperación en energía, agua y otros recursos compartidos esenciales para la recuperación de Gaza, la estabilidad regional y la prosperidad a largo plazo", han apuntado.

Los cuatro países han expresado su apoyo a la puesta en marcha de la denominada Mesa de la Paz, la "administración de transición" que será la responsable última del gobierno de la Franja de Gaza. Recuerdan asimismo que el plan de paz contempla 20 puntos e instan a las partes a "cumplir con sus obligaciones, tener contención y colaborar".

"Hemos revisado los próximos pasos para aplicar el Plan de Paz Integral para Gaza y hemos subrayado la importancia de la secuenciación, coordinación y seguimiento efectivo en colaboración con las instituciones locales gazatíes y los socios internacionales", han relatado.

El texto concluye con el anuncio de nuevos contactos en las próximas semanas para "avanzar en la aplicación de la fase 2" del acuerdo que ha permitido la entrada en vigor de un alto el fuego desde el pasado 10 de octubre tras más de dos años de ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Casi 80.000 palestinos han muerto desde el comienzo de la ofensiva, respuesta israelí al ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre que se saldó con 1.200 muertos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno, sobre la aprobación de Mercosur: si se ha esperado 25 años, se puede aguantar un mes más

Fuentes oficiales insisten en la urgencia del tratado entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras subrayan que los avances dependen de garantías para los agricultores y la culminación de nuevas salvaguardas en Bruselas

El Gobierno, sobre la aprobación

El Papa autoriza la beatificación de nueve seminaristas españoles y dos familiares asesinados durante la Guerra Civil

El Vaticano reconoce oficialmente el martirio de once víctimas asesinadas en 1936 por su fe, tras la decisión papal, según la Archidiócesis de Madrid, en una causa que representa otro avance en el proceso de beatificación

El Papa autoriza la beatificación

Los demócratas presionan a la Administración Trump al publicar otro lote de fotografías relacionadas con Epstein

Documentos recién revelados ofrecen imágenes inéditas de personalidades reconocidas junto a Jeffrey Epstein, mientras una comisión urge transparencia total en la investigación e incrementa la presión sobre la Casa Blanca antes de la fecha límite para desclasificar los archivos

Los demócratas presionan a la

Rafael Jódar se jugará contra Martín Landaluce su pase a semifinales en las Next Gen ATP Finals

El enfrentamiento entre dos jóvenes promesas españolas será clave en Arabia Saudí, ya que solo uno tendrá la oportunidad de avanzar y mantenerse en la pelea por el título en el torneo que reúne a los mejores talentos sub-20 del circuito

Rafael Jódar se jugará contra

Rutte asegura que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas e implican a EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó desde Polonia sobre un plan de protección internacional para Kiev, articulado en varios niveles, en el que la intervención de Washington aún está sujeta a negociación con los socios europeos

Rutte asegura que las garantías