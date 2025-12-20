Agencias

Dos palestinos muertos, uno de ellos de 16 años, por disparos de militares israelíes en Cisjordania

Dos palestinos, uno de 16 y otro de 22 años, han muerto este sábado en sendos incidentes cerca de Yenín, en el norte de Cisjordania, en los que militares israelíes han abierto fuego contra los ahora fallecidos.

Una de las víctimas sería Ryan Muhamad Abdulqader Abú Mualla, de 16 años, quien fue tiroteado por fuerzas israelíes en Qabatiya, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad palestino. Las autoridades israelíes retienen aún el cuerpo, denuncia.

Abú Mualla murió durante una incursión militar israelí en esta zona situada al sur del campamento de refugiados de Yenín. Vecinos de la zona citados por la agencia de noticias palestina WAFA aseguran que los militares impidieron al personal de una ambulancia de la Media Luna Roja atender al menor, que estuvo sangrando durante un largo periodo de tiempo hasta que finalmente falleció.

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que paracaidistas han elimnado a dos "terroristas", uno en Qabatiya, donde "un terrorista lanzó un ladrillo contra los militares". "Respondieron abriendo fuego y eliminaron al terrorista", ha destacado el comunicado militar.

Por otra parte, ha muerto Ahmad Saed Ziyud, de 22 años, tiroteado por fuerzas israelíes en la ciudad de Silat al Hariziya, también cerca de Yenín, según el Ministerio. La Media Luna Roja asegura que Al Zariziya recibió un disparo en el pecho.

El Ejército de Israel ha dado cuenta de que "un terrorista lanzó un artefacto explosivo contra los militares, que respondieron abriendo fuego y eliminando al terrorista". "En ambos incidentes no hubo bajas entre nuestras fuerzas", ha destacado.

Según el balance de las autoridades palestinas un total de 62 palestinos han muerto solo en la región de Yenín desde el inicio de la ofensiva militar israelí el 7 de octubre de 2023.

