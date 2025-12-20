Agencias

Adrián Lastra apoya públicamente a Eduardo Casanova

Eduardo Casanova anunciaba este jueves a través de sus redes sociales que sufre VIH con un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que ha dirigido el periodista Jordi Évole: "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchos años".

"Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", afirmaba el actor y director de cine en su publicación.

Tras esta confesión, multitud de rostros conocidos han apoyado públicamente a Eduardo y le han defendido de todos los mensajes que el actor ha recibido. El último de ellos ha sido Adrián Lastra, quien se dejaba ver este fin de semana en Starlite Madrid.

"Qué putada que haya tardado tanto por el miedo... bueno, no sé si miedo, no he hablado con Eduardo. Imagino que ha de asimilar, es un tipo muy fuerte, también muy inseguro, por mucho caparazón que tiene, todos sabemos que es un muñequito, Eduardo. Es de aplaudir, de agradecer, de abrazar, de besarle, de abrir los ojos. Que no confundamos, el VIH con lo otro, que no se confunda, que luego hay mucho garrulo por ahí", decía el actor.

El documental de Eduardo se estrenará en cines "pronto" en 2026 y anunciaba que "ya habrá tiempo para explicar más cosas". "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", aseveraba.

