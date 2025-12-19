Suecia convoca al embajador de Irán en protesta por la detención de un sueco-iraní acusado de espiar para Israel

El individuo con ciudadanía sueca desde 2020, según reveló el portal Mizan Online, estaría siendo vinculado a operaciones con los servicios secretos israelíes tras haber viajado a seis capitales europeas acompañado de agentes del Mossad para recibir formación en inteligencia. Las autoridades iraníes mantienen su identidad en reserva, mientras la presión diplomática internacional se incrementa por la posibilidad de una condena a muerte, en el contexto de nuevos roces entre Irán y Suecia. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el gobierno sueco convocó esta semana al embajador iraní en Estocolmo luego de confirmarse la detención del ciudadano de doble nacionalidad y ante informaciones no confirmadas sobre una presunta sentencia capital dictada en su contra.

El vocero judicial iraní, Asghar Yahangir, relató que el arresto de este ciudadano tuvo lugar durante los doce días de hostilidades asociadas a la ofensiva israelí del pasado junio. Mizan Online, medio ligado al aparato judicial de la República Islámica, detalló que la investigación sitúa al detenido en el centro de actividades presuntamente orquestadas por la inteligencia israelí. El medio explicó que, según Yahangir, el acusado fue reclutado poco después de obtener el pasaporte sueco y, en ese lapso, su trayectoria abarcó desplazamientos a distintas urbes europeas bajo la guía directa de operativos del Mossad.

A raíz de estos acontecimientos, el Ministerio de Exteriores de Suecia manifestó su preocupación y anunció la intensificación de gestiones diplomáticas para aclarar el caso y obtener detalles precisos sobre el estatus del acusado. Durante una comparecencia, la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, subrayó que su país se opone firmemente a la pena de muerte en toda circunstancia. Stenergard aseguró que, según la información actualmente disponible, existe la sospecha de una condena a muerte, si bien la parte sueca no ha recibido confirmación oficial de Irán. Agregó que desde el comienzo del caso, su despacho recurre a todos los canales consulares pertinentes en busca de transparencia y respuestas sobre la situación personal y procesal del ciudadano.

Europa Press detalló que la ministra exigió explicaciones formales a Teherán respecto al destino judicial del individuo, reiterando el pedido de acceso consular y abogando por el respeto a los derechos fundamentales del detenido. La diplomática insistió en la necesidad de una comunicación directa, haciendo hincapié en la incertidumbre generada por la falta de información pública sobre la identidad del acusado y la ausencia de detalles sobre la resolución judicial.

En tanto, el entorno bilateral entre Suecia e Irán se ha visto afectado por el incremento de las hostilidades en la región de Oriente Medio. Europa Press recordó que Irán ha acelerado en los últimos meses una serie de procesos judiciales y ejecuciones contra personas acusadas de colaborar con servicios secretos israelíes, fenómeno que se intensificó tras la ofensiva israelí sobre territorio iraní y posteriores ataques realizados por Estados Unidos en instalaciones nucleares iraníes, eventos que provocaron la muerte de aproximadamente 1.100 personas.

El informe de Mizan Online recogió las afirmaciones del portavoz judicial, quien sostuvo que el ciudadano arrestado operó bajo las instrucciones de "los servicios de Inteligencia del régimen sionista", copia textual de la expresión empleada por las autoridades judiciales iraníes cuando aluden a Israel. De acuerdo con este portal, la persona fue integrada a las redes de espionaje después de ser nacionalizada sueca y, a partir de ese momento, viajó con frecuencia por Europa para perfeccionar métodos de recopilación de información secreta.

Hasta la fecha, ni la fiscalía ni otras instancias oficiales de Irán han dado detalles públicos sobre el fallo judicial o la magnitud de las condenas establecidas. Europa Press resaltó que esta opacidad forma parte de una tendencia reciente en la que Irán ha optado por reservar detalles clave en casos de presunto espionaje, especialmente desde el aumento de las fricciones internacionales tras la intervención militar estadounidense y los enfrentamientos entre Israel e Irán.

El gobierno de Suecia, según destacó el medio, continúa priorizando la asistencia consular a su ciudadano, sin perder de vista la carencia de datos verificables sobre la identidad y la sentencia final del procesado. La ministra Stenergard remarcó a Europa Press que la claridad y la información directa por parte de las autoridades iraníes constituyen requisitos esenciales para proteger la situación jurídica del implicado.

Las demandas de información y la exigencia de garantías consulares por parte de Suecia persisten mientras las autoridades de Teherán mantienen sin revelar la identidad del detenido ni detalles oficiales del proceso. Europa Press reportó que, hasta el momento, la gestión de la crisis diplomática se canaliza entre los representantes de ambos países por vía consular y diplomática, sin que se hayan registrado cambios en la posición de Irán sobre este tipo de procedimientos judiciales.