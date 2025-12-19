Singapur castigará con hasta 24 azotes los delitos de estafa

Las sanciones económicas y físicas en Singapur contra el fraude incrementarán a partir del 30 de diciembre, según información del Ministerio del Interior difundida por la prensa local. Esta reforma legislativa contempla el aumento de multas y la instauración de penas de hasta 24 azotes para quienes resulten condenados por delitos de estafa y para quienes organicen o recluten a otros para cometer estos actos ilícitos.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el Parlamento de Singapur aprobó el mes pasado una actualización de la legislación enfocada en endurecer la respuesta estatal al fraude, en respuesta a un aumento sostenido de estos delitos en el país. El Ministerio del Interior comunicó que combatir las estafas representa una de las principales prioridades nacionales, ya que el volumen de casos permanece en niveles preocupantes. En el comunicado oficial, la cartera subrayó el objetivo de reducir la incidencia de estos crímenes mediante la imposición de castigos más rigurosos: "Luchar contra las estafas es una prioridad nacional. El número de casos de este tipo sigue siendo preocupante. Con efecto a partir del 30 de diciembre, los que sean condenados por este delito serán sometidos a diferentes penas, que van desde los seis azotes a un máximo de 24 para los estafadores y aquellos que los recluten", informó el Ministerio del Interior a través del texto recogido por la fuente.

El endurecimiento no solo afecta a quienes perpetran directamente las estafas, sino también a las personas que faciliten el funcionamiento de estos delitos, por ejemplo, mediante la entrega, préstamo o venta de tarjetas SIM y otros tipos de credenciales usadas para cometer fraudes. Según detalló el Ministerio del Interior en el comunicado citado por la prensa, las personas implicadas en facilitar la puesta en marcha de estafas o en actividades de blanqueo de los fondos obtenidos ilícitamente podrán recibir hasta 12 azotes como parte de su condena.

El Parlamento respaldó la reforma tras un periodo de debate impulsado por la preocupación de las autoridades ante el incremento en la cantidad de estafas reportadas. La medida, que incluye tanto castigos físicos mediante azotes como el aumento de las multas, se promulga como consecuencia de la presión para frenar el crecimiento de estos delitos, cuyo impacto social y económico se ha mantenido en observación por parte de las autoridades, según indicó el medio que transmitió los comunicados oficiales.

Además, la nueva normativa establece diferencias en la severidad de las penas, considerando la gravedad y la participación de los implicados en el delito, y aplica especialmente rigor a quienes participen en el reclutamiento de otras personas para integrar redes de fraude, según reportó la prensa. El entorno legislativo de Singapur ya se caracterizaba por su estricta regulación de delitos, y con esta actualización busca enviar un mensaje disuasorio a potenciales estafadores y a quienes apoyen operaciones de fraude.

El comunicado ministerial enfatizó que uno de sus objetivos principales es desalentar la participación en delitos de fraude y en actividades de apoyo logístico o financiero relacionadas con estas conductas. El texto recogido por los medios especifica que las nuevas medidas buscan garantizar la protección de la población y reforzar la percepción pública de seguridad económica y jurídica mediante la adopción de sanciones ejemplares.

Antes de la entrada en vigor de la normativa, las autoridades realizan campañas informativas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias legales de participar en delitos de estafa, subrayó la publicación. Con esta legislación, las autoridades esperan reducir el número de casos e incidir en la prevención, modificando la percepción de impunidad y reforzando el control estatal en torno a actividades de fraude financiero y electrónico.