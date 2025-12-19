Agencias

Rusia celebra como "golpe fatal" para la UE que Bruselas no use activos rusos para financiar a Ucrania

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, ha celebrado este viernes la "gran victoria para la ley y el sentido común" y el "golpe fatal" para la Unión Europea, después de que una cumbre europea en Bruselas haya terminado por aprobar un préstamo de 90.000 millones de euros para mantener a Ucrania a flote los próximos dos años, pero sin recurrir de momento a los activos rusos congelados.

Dmitriev, a través de la red social X, ha calificado la decisión como un "golpe fatal" para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al canciller alemán Friedrich Merz, a los que ha destacado dentro de "los belicistas" del continente.

"Han quemado capital político impulsando movimientos ilegales contra las reservas rusas, y han fracasado", ha declarado el asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, dirigiéndose a los citados líderes europeos al aseverar que "el mundo entero acaba de veros fracasar en vuestro intento de intimidar a otros para que infrinjan la ley".

Minutos antes, en otra publicación, se ha referido a la renuncia temporal a emplear activos rusos congelados en la financiación de Ucrania como "una gran victoria para la ley y el sentido común, y para las voces de la razón en Europa que protegieron a la Unión europea, el euro y Euroclear", una entidad financiera con sede en la capital belga, a la que el Banco Central de Rusia reclama más de 193.000 millones de euros por el uso no autorizado "directo o indirecto" de activos.

Dmitriev ha aplaudido de este modo la decisión de que Bruselas no haga uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia, pese a que los líderes europeos sí han acordado un préstamo a Kiev de 90.000 millones de euros durante los próximos dos años y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado que la Unión "se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo".

