Principales titulares de los periódicos para el viernes 19 de diciembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La UE se abre a dar un salvavidas multimillonario a Ucrania"

-- "El PP agita el fantasma del pucherazo por el robo de 124 votos en Correos"

EL MUNDO

-- "Guardiola se la juega sola contra Sánchez y Abascal en la recta final"

-- "Almaraz se mira en el espejo de Garoña diez años después del cierre"

ABC

-- "El Gobierno declaró "secreto" el papel de Zapatero en Plus Ultra"

LA RAZÓN

-- "El expresidente de la SEPI se acercó a empresas de defensa"

-- "Los líderes de los Veintisiete buscan cómo evitar la bancarrota de Ucrania"

LA VANGUARDIA

-- "La mayoría progresista del Parlament topa los alquileres de temporada"

-- "Feijóo lanza sospechas de pucherazo en Extremadura por un robo en Correos"

EL PERIÓDICO

-- "Los aranceles afectan solo al 14% de empresas catalanas"

-- "El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año"

