Principales titulares de los periódicos para el viernes 19 de diciembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La UE se abre a dar un salvavidas multimillonario a Ucrania"
-- "El PP agita el fantasma del pucherazo por el robo de 124 votos en Correos"
EL MUNDO
-- "Guardiola se la juega sola contra Sánchez y Abascal en la recta final"
-- "Almaraz se mira en el espejo de Garoña diez años después del cierre"
ABC
-- "El Gobierno declaró "secreto" el papel de Zapatero en Plus Ultra"
LA RAZÓN
-- "El expresidente de la SEPI se acercó a empresas de defensa"
-- "Los líderes de los Veintisiete buscan cómo evitar la bancarrota de Ucrania"
LA VANGUARDIA
-- "La mayoría progresista del Parlament topa los alquileres de temporada"
-- "Feijóo lanza sospechas de pucherazo en Extremadura por un robo en Correos"
EL PERIÓDICO
-- "Los aranceles afectan solo al 14% de empresas catalanas"
-- "El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año"