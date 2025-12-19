(Previa) El Celta quiere amargar el estreno de Almada para mirar a Europa

El Real Oviedo afrontará una nueva etapa bajo el liderazgo de Guillermo Almada, quien dirigirá su primer encuentro en el banquillo con el objetivo de sumar puntos cruciales para acercar al equipo asturiano a la permanencia. Según informó Europa Press, el Oviedo buscará revertir una racha negativa ante un RC Celta que aspira a capitalizar su reciente buena dinámica liguera pese a haber sufrido una eliminación dolorosa en la Copa del Rey.

El estadio Carlos Tartiere será el escenario que abra la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 este sábado a las 14:00, donde el Real Oviedo recibirá al RC Celta en un duelo marcado por las diversas necesidades de ambos equipos, de acuerdo con Europa Press. Mientras el equipo dirigido recientemente por Claudio Giráldez intentará sumar una tercera victoria consecutiva en Liga y alcanzar en puntos al Real Betis —sexto en la tabla—, el conjunto ovetense afronta la urgencia de cortar una racha sin triunfos que se extiende desde el 30 de septiembre. Cuatro puntos en los últimos 27 en disputa han dejado a los asturianos en la penúltima posición, a cinco unidades de la zona de salvación, y el bajo rendimiento ha provocado la salida de dos entrenadores en esta campaña, Veljko Paunovic y Luis Carrión.

El RC Celta llega al enfrentamiento tras quedar fuera de la Copa del Rey en la tanda de penaltis ante el Albacete, derrota precedida por una caída en casa ante el RCD Espanyol. No obstante, la situación en Liga es opuesta: el equipo gallego ha sumado cinco victorias en sus últimos siete encuentros en la competición doméstica, encajando un único revés ante el FC Barcelona y logrando triunfos destacados, como el registrado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Además, los vigueses se han mostrado particularmente efectivos como visitantes, acumulando 14 puntos en sus partidos disputados fuera de Balaídos, lo que los sitúa como el tercer mejor equipo de LaLiga en este aspecto.

De acuerdo a Europa Press, la plantilla de Claudio Giráldez mantiene las bajas de Pablo Durán y Carlos Domínguez, mientras que Borja Iglesias regresa con posibilidades de ocupar un puesto entre los titulares tras haber iniciado desde el banquillo en los dos encuentros previos. En el caso del Real Oviedo, Almada no podrá contar con David Carmo, sancionado, lo que podría abrir la puerta a Dani Calvo en la defensa central. Los jugadores Ovie Ejaria y Nacho Vidal permanecen como dudas por molestias musculares.

En la misma jornada, otros equipos atraviesan escenarios similares de urgencia por sumar puntos. El Ciutat de Valencia acogerá un enfrentamiento directo por la permanencia entre el colista Levante UD y la Real Sociedad, conjunto también inmerso en una mala racha. Ambos clubes se presentan bajo la conducción de entrenadores interinos: Jon Ansotegi repetirá en el banquillo de la Real Sociedad luego de la salida de Sergio Francisco, y Álvaro del Moral continuará al frente del Levante tras el revés copero frente a la Cultural Leonesa. El partido se celebrará a las 16:15.

Según consignó Europa Press, Jon Ansotegi ya dirigió a la Real Sociedad en la Copa del Rey, donde el equipo consiguió el pase a octavos con una victoria a domicilio sobre el Eldense. El retorno de Mikel Oyarzabal tras una lesión que lo apartó de los últimos cinco partidos refuerza al equipo donostiarra. Oyarzabal encabeza la tabla de goleadores y asistencias del club, con cinco tantos y tres pases de gol. También fue convocado Orri Óskarsson para el enfrentamiento. Por parte del Levante, la situación es delicada: el club, último en la tabla con 10 puntos —a cinco de la permanencia—, atraviesa una serie de seis derrotas consecutivas en Liga y estará sin su principal amenaza ofensiva, Etta Eyong, quien participará en la Copa África. En los últimos cinco partidos, los granotas apenas marcaron un gol.

El Sadar albergará el último de los tres encuentros de este sábado. Osasuna y Deportivo Alavés se enfrentarán a las 18:30, separados por solo tres puntos en la tabla, según informó Europa Press. Ambos equipos vienen de obtener su pase a los octavos de final de la Copa del Rey, aunque en Liga, Osasuna llega con más urgencias tras caer 2-0 frente al FC Barcelona, mientras que el Alavés perdió 1-2 contra el Real Madrid. En la jornada precedente a esos partidos, ambos equipos sumaron tres puntos valiosos que les ayudaron a alejarse, aunque sea momentáneamente, de los puestos de descenso.

En el plano de las ausencias, el técnico de Osasuna, Alessio Lisci, no podrá contar con Flavien Boyomo, quien se sumó a la selección de Camerún para disputar la Copa África, mientras que Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, mantiene la incógnita en torno a Lucas Boyé y Jonny Castro, ambos con molestias que ponen en duda su participación. En contraste, Carlos Vicente estará disponible y llega tras una buena racha: tres goles y una asistencia en sus últimos cuatro compromisos, según detalló Europa Press.

El calendario del sábado de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, tal como publicó Europa Press, incluye los siguientes encuentros: Real Oviedo contra RC Celta de Vigo a las 14:00, Levante UD frente a Real Sociedad a las 16:15, Osasuna ante Deportivo Alavés a las 18:30, y Real Madrid frente a Sevilla a las 21:00. Los árbitros designados para estos enfrentamientos son Hernández Maeso para el encuentro en Oviedo, Cuadra Fernández para el de Valencia, Soto Grado en el choque de Pamplona, y Muñiz Ruiz al mando del partido en Madrid.