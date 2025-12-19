PP homenajea a María Corina Machado y pide a Sánchez "que deje de hacernos cómplices de Maduro a los españoles"

La reciente apertura de la Oficina por la Libertad y la Democracia en Málaga marcó la puesta en marcha de una iniciativa enfocada en la asesoría jurídica y el respaldo a personas exiliadas por motivos políticos, según reportó el medio encargado de cubrir el evento. Este acto permitió congregar a dirigentes del Partido Popular de Málaga y representantes de la comunidad venezolana, quienes coincidieron en destacar el papel relevante de la líder opositora María Corina Machado y de otros venezolanos exiliados en la promoción de valores democráticos fuera de sus fronteras.

De acuerdo con la información publicada, la presidenta provincial del PP malagueño, Patricia Navarro, aprovechó el evento para pronunciarse acerca de la postura del Gobierno español respecto al régimen de Nicolás Maduro. Navarro manifestó su respaldo a María Corina Machado, reciente receptora del premio Nobel de la Paz, e instó al presidente Pedro Sánchez a revisar su política hacia Venezuela. Según consignó el medio informativo, Navarro expresó: “Está más cerca del régimen chavista de Nicolás Maduro que del premio Nobel de la Paz”. Añadió una solicitud directa al presidente español: “Deje de ser cómplice y de hacernos cómplices a todos los españoles de los abusos y tropelías del régimen de Maduro”.

Durante el acto, el Partido Popular de Málaga oficializó su compromiso de acompañar al pueblo venezolano tanto en el periodo previo a las elecciones celebradas en julio de 2024 como en la posterior proclamación de Edmundo González como presidente legítimo del país sudamericano. El medio que cubrió el evento apuntó que Navarro reivindicó el respaldo de la formación local en esos momentos clave para la oposición venezolana.

Navarro también atribuyó un significado internacional al reconocimiento que supone el Premio Nobel de la Paz para Machado y el conjunto del pueblo venezolano. Según relató la fuente informativa, la presidenta provincial afirmó que este galardón “no sólo supone el inicio del tiempo de descuento para el gobierno ilegítimo de Maduro; para el resto del mundo lanza el mensaje inequívoco de que la política sigue siendo útil y merece la pena ejercerla, además de advertirnos de que la democracia hay que mimarla y no darla nunca por sentado”.

El fortalecimiento de los valores democráticos y el papel de la sociedad civil en la defensa de los derechos fundamentales centraron buena parte de la intervención de Navarro, quien rememoró la realización del primer Foro por la Libertad y la Democracia celebrado dos meses antes. Según detalló el medio, en ese foro participaron figuras internacionales como Felipe Calderón, expresidente de México, y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, junto a la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo como madrina de honor.

El evento en Málaga sirvió como plataforma para que Patricia Navarro advirtiera sobre los riesgos de legitimar, desde España o la comunidad internacional, regímenes señalados como ilegítimos. “Tenemos la responsabilidad de no olvidar de dónde venimos y a dónde queremos ir”, declaró ante los asistentes, de acuerdo con lo recogido por el medio que cubrió la cita. La presidenta insistió en la urgencia de que la sociedad española y andaluza “se rebelen ante quienes intentan validar cualquier ataque a la libertad y a los derechos humanos”, reclamando una respuesta firme frente a quienes “menosprecian y atacan a las instituciones”.

Durante su intervención, Navarro apeló a la necesidad de “levantar la voz ante las atrocidades que vemos en otros países pensando que no estamos libres de nada; generando alarmas para que en España no ocurra lo mismo”, remarcando la obligación de actuar en defensa de la democracia.

La dirigente del PP malagueño concluyó la jornada resaltando que la celebración de la creación de la Oficina por la Libertad y la Democracia y el homenaje a María Corina Machado llevan implícita una satisfacción pública por el reconocimiento internacional alcanzado por la líder opositora. Según reportó el medio informativo, Navarro expresó la “absoluta ilusión en el futuro que dibuja este Premio Nobel de la Paz”, mensaje que pretende compartir no solo con la formación política sino también con toda la ciudadanía, enfatizando el compromiso del PP de Málaga con los valores democráticos y el respaldo a la causa venezolana.