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Trump afirma que Bielorrusia y Rusia liberarán a tres presos polacos y dos moldavos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado este domingo que tres prisioneros polacos y dos moldavos, detenidos en Bielorrusia y Rusia, serán puestos en libertad, algo que ha achacado a la "fuerte presión" ejercida por representantes de Washington en la zona.

"Acabamos de conseguir la liberación de tres presos polacos y dos moldavos que se encontraban detenidos en Bielorrusia y Rusia", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Este anuncio, del cual se ha jactado el magnate republicano, llega tras la "fuerte presión" ejercida por su enviado especial para Bielorrusia, John Coale, abogado al cual nominó en noviembre del pasado 2025 con la doble misión de acercar relaciones con el presidente del país y gran aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukasehnko, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de presos políticos.

"Mi amigo, el presidente Karol Nawrocki, de Polonia, se reunió conmigo el pasado mes de septiembre y me pidió que ayudara a liberar a Andrzej Poczobut de la prisión bielorrusa. Hoy, Poczobut está libre gracias a nuestros esfuerzos", ha recalcado el jefe del Ejecutivo norteamericano con relación a este periodista polaco que fue condenado a ocho años de cárcel por provocar daños a la seguridad nacional del país e incitar al odio, siendo puesto en libertad a finales del pasado abril.

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En esa línea, tras reivindicar a Estados Unidos como un país que "cumple con sus aliados y amigos", Trump ha dado las "gracias" a Lukashenko "por su cooperación y amistad". "¡Qué detalle!", ha zanjado el mandatario.

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