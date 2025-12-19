Oncólogos radioterápicos llaman a garantizar un acceso equitativo a la radioterapia avanzada en todas las CCAA

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Javier Serrano, ha llamado a garantizar un acceso equitativo a la radioterapia avanzada, independientemente del lugar de residencia, no solo como un objetivo sanitario, sino como una "obligación ética y un derecho irrenunciable" de los pacientes.

En el Día Nacional de la Oncología Radioterápica, que coincide con el 126 aniversario de la primera curación documentada con radioterapia, la sociedad científica ha resaltado que esta disciplina es desde hace más de un siglo "uno de los pilares fundamentales" en la curación del cáncer. De hecho, el 60 por ciento de los pacientes va a necesitar la radioterapia en algún momento y en el 40 por ciento de ellos va a ayudar a su curación.

Así, la SEOR ha reclamado un compromiso que permita consolidar una "radioterapia moderna, innovadora y plenamente integrada en el sistema sanitario", que sea capaz de ofrecer a todos los pacientes en España el mejor tratamiento posible, con criterios de equidad, calidad y excelencia clínica.

"Los oncólogos radioterápicos mantenemos un compromiso profundo no solo con la curación, sino también con la calidad de vida, el acompañamiento y la humanización de la atención oncológica. Nuestro reto como sociedad científica es ser cada vez más visibles, más rigurosos y más útiles para los pacientes, para las instituciones y para la sociedad, demostrando con datos y resultados que la radioterapia salva vidas y aporta valor al sistema sanitario", ha señalado Javier Serrano.

El presidente de la sociedad ha destacado que la oncología radioterápica española vive "un momento óptimo" gracias a la formación de sus profesionales y a los avances tecnológicos. Aun así, ha insistido en la importancia de apostar por la investigación clínica, traslacional y por los ensayos clñinicos propios de la especialidad.

"Desde SEOR vamos a trabajar para reforzar el papel de España en la investigación en radioterapia, facilitar el acceso de los pacientes a estos avances y situar a nuestros profesionales en la vanguardia científica europea", ha subrayado Serrano, quien ha recordado que la sociedad científica creó hace tres años el Instituto de Investigación en Oncología Radioterápica (IRAD).

"El 19 de diciembre es un día más para acompañar al paciente, cuidarlo y reconocer a todos los profesionales, oncólogos radioterápicos, radiofísicos, enfermeras, técnicos de radioterapia e ingenieros que, a lo largo de los años, han contribuido con su trabajo y dedicación a hacer los tratamientos cada vez más precisos y efectivos", ha concluido la SEOR.