Agencias

Oncólogos radioterápicos llaman a garantizar un acceso equitativo a la radioterapia avanzada en todas las CCAA

Guardar

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Javier Serrano, ha llamado a garantizar un acceso equitativo a la radioterapia avanzada, independientemente del lugar de residencia, no solo como un objetivo sanitario, sino como una "obligación ética y un derecho irrenunciable" de los pacientes.

En el Día Nacional de la Oncología Radioterápica, que coincide con el 126 aniversario de la primera curación documentada con radioterapia, la sociedad científica ha resaltado que esta disciplina es desde hace más de un siglo "uno de los pilares fundamentales" en la curación del cáncer. De hecho, el 60 por ciento de los pacientes va a necesitar la radioterapia en algún momento y en el 40 por ciento de ellos va a ayudar a su curación.

Así, la SEOR ha reclamado un compromiso que permita consolidar una "radioterapia moderna, innovadora y plenamente integrada en el sistema sanitario", que sea capaz de ofrecer a todos los pacientes en España el mejor tratamiento posible, con criterios de equidad, calidad y excelencia clínica.

"Los oncólogos radioterápicos mantenemos un compromiso profundo no solo con la curación, sino también con la calidad de vida, el acompañamiento y la humanización de la atención oncológica. Nuestro reto como sociedad científica es ser cada vez más visibles, más rigurosos y más útiles para los pacientes, para las instituciones y para la sociedad, demostrando con datos y resultados que la radioterapia salva vidas y aporta valor al sistema sanitario", ha señalado Javier Serrano.

El presidente de la sociedad ha destacado que la oncología radioterápica española vive "un momento óptimo" gracias a la formación de sus profesionales y a los avances tecnológicos. Aun así, ha insistido en la importancia de apostar por la investigación clínica, traslacional y por los ensayos clñinicos propios de la especialidad.

"Desde SEOR vamos a trabajar para reforzar el papel de España en la investigación en radioterapia, facilitar el acceso de los pacientes a estos avances y situar a nuestros profesionales en la vanguardia científica europea", ha subrayado Serrano, quien ha recordado que la sociedad científica creó hace tres años el Instituto de Investigación en Oncología Radioterápica (IRAD).

"El 19 de diciembre es un día más para acompañar al paciente, cuidarlo y reconocer a todos los profesionales, oncólogos radioterápicos, radiofísicos, enfermeras, técnicos de radioterapia e ingenieros que, a lo largo de los años, han contribuido con su trabajo y dedicación a hacer los tratamientos cada vez más precisos y efectivos", ha concluido la SEOR.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El precio del barril de Brent, gráficos

La cotización internacional del crudo registra un incremento superior al 2% en respuesta a nuevas restricciones de Washington sobre Caracas, mientras el referente europeo vuelve a situarse por encima de la barrera psicológica de los 60 dólares

Infobae

VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

La Fundación del Español Urgente, en una ceremonia encabezada por la reina Letizia, reveló la nueva voz ganadora tras superar propuestas como trumpismo, boicot o generación Z, marcando así el vigésimo aniversario de la entidad lingüística

VÍDEO: Arancel, palabra del año

Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de "asfixia económica" al Círculo de Bellas Artes y reclama cuidar la cultura

El jefe del Ejecutivo defiende la necesidad de respaldar las instituciones artísticas ante lo que califica de falta de recursos por parte del gobierno regional, señalando que preservar estos espacios es clave para la democracia y el pensamiento independiente

Sánchez acusa a la Comunidad

Niños de toda España repartirán tres millones y medio de estrellas para felicitar la Navidad en nombre de los misioneros

Miles de estudiantes participan en la tradicional acción ‘Sembradores de Estrellas’, impulsando un mensaje de solidaridad y espiritualidad en vísperas navideñas, mientras acercan el sentido misionero a comunidades de toda España a través de creativas actividades infantiles

Niños de toda España repartirán

AMP. Alcaraz y Ferrero separan sus caminos: "Llegan tiempos de cambio para los dos"

Tras siete temporadas como dupla en el circuito, el número uno mundial y el técnico valenciano ponen fin a una exitosa asociación que incluyó seis títulos de Grand Slam y el liderazgo del ranking ATP, abriendo así una nueva etapa para ambos

AMP. Alcaraz y Ferrero separan