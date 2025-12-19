Agencias

Muere una concejal en un ataque armado en el norte de Perú que deja al menos cuatro menores heridos

Un grupo de hombres armados han matado a tiros a una concejala de la provincia de Ascope, en el norte de Perú, durante un acto público celebrado este jueves con motivo de la Navidad en el que han dejado al menos siete heridos, cuatro de ellos menores de edad.

El ataque ha tenido lugar en la localidad de Sausal alrededor de las 19.00 horas (hora local, la 1.00 de este viernes en España peninsular y Baleares), cuando los autores, desplazados en motocicleta, dispararon a la concejala Elena Rojas mientras participaba en una chocolatada.

La edil fue atendida por algunos de los asistentes y trasladada a un centro de salud, donde certificaron su defunción al estar ya sin vida a su llegada por el impacto de las balas, según recoge 'La República', que también apunta a un posible ajuste de cuentas como motivación de este ataque ocurrido en la región de La Libertad.

El asalto ha dejado además al menos siete heridos, "en su mayoría" menores de edad según el Ministerio de Sanidad, si bien el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad citado por la emisora RPP afirma que son cuatro los menores de edad lesos, con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años. Todos están recibiendo tratamiento hospitalario.

