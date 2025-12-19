Microsoft, Nvidia, OpenAI y otras 21 tecnológicas se unen a Misión Génesis, proyecto de IA lanzado por EEUU

El acuerdo firmado por 24 empresas tecnológicas líderes marca el inicio de una fase inédita de colaboración público-privada en Estados Unidos, destinada a integrar a la industria, universidades y laboratorios nacionales en un entorno de innovación científica aplicada. Este enfoque colaborativo, denominado Misión Génesis, fue detallado por el Departamento de Energía, que confirmó la participación de compañías como Microsoft, Nvidia, OpenAI, Google, Amazon Web Services, Oracle e IBM, bajo el paraguas de memorandos de entendimiento que establecen el compromiso de cada socio.

Tal como informó el Departamento de Energía y difundieron distintos medios, la Misión Génesis fija como objetivo principal reforzar el liderazgo tecnológico y la seguridad nacional, centralizando los esfuerzos en el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial en sectores clave. El subsecretario científico del Departamento de Energía y responsable del proyecto, Darío Gil, precisó que se busca transformar la capacidad de innovación estadounidense a través de la integración entre la industria, el sector académico y los laboratorios federales. La alianza, de carácter histórico según el comunicado oficial, pretende enfrentar los retos derivados del avance internacional en inteligencia artificial, especialmente el de China.

El programa establece la colaboración directa de las grandes tecnológicas con universidades y una extensa red de laboratorios públicos, lo que permitirá movilizar recursos, compartir datos y acelerar el ciclo de innovación. Entre las firmas involucradas además de las previamente citadas, figuran AMD, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Dell, CoreWeave, Accenture, Anthropic, Palantir, xAI, Cerebras, Periodic Labs, Armada, DrivenData, Groq, Project Prometheus, Radical AI y XPRIZE. Su contribución se enfocará en proveer infraestructura avanzada, tanto de hardware como de software, y aportar experiencia técnica para el desarrollo de soluciones conjuntas en gran escala.

Según consignó el Departamento de Energía, el esquema de transferencia tecnológica favorecerá tanto los procesos científicos y productivos de la industria como la protección y desarrollo de la economía nacional. La iniciativa prevé utilizar supercomputadoras y plataformas especializadas en inteligencia artificial, herramientas fundamentales para abordar problemas científicos complejos, impulsar aplicaciones industriales avanzadas y formar especialistas en nuevas disciplinas tecnológicas.

El plan estratégico del programa, según detalló el organismo federal, pone en primer plano la transferencia rápida de conocimientos generados, la capacitación continua de especialistas en inteligencia artificial y la pronta adopción de innovaciones en el mercado estadounidense. Además, subraya la necesidad de establecer controles que garanticen la seguridad y protección de los intereses nacionales en el proceso de avance tecnológico.

Dentro de la estructura de la Misión Génesis, la participación directa de empresas privadas en proyectos científicos articulados por agencias federales como los laboratorios del Departamento de Energía, busca combinar capacidades estatales y privadas para obtener resultados prácticos y maximizar el impacto social y económico de la inteligencia artificial en Estados Unidos. El programa incorpora medidas destinadas a preservar sectores sensibles y a fortalecer la competitividad global, según publicó el Departamento de Energía.

El comunicado oficial difundido por el organismo subraya que la respuesta a la evolución global de la inteligencia artificial exige anticipar tendencias y fomentar la adopción de innovaciones, en especial en áreas prioritarias para el desarrollo del país. Misión Génesis establece un entorno colaborativo para el avance rápido de nuevas herramientas tecnológicas, la capacitación de talento humano y la protección de infraestructuras estratégicas frente a la competencia internacional.

En el contexto del anuncio, Michel Kratsios, exfuncionario presidencial especializado en políticas científicas y tecnológicas, valoró la iniciativa al afirmar que permitirá a la comunidad científica de Estados Unidos automatizar el diseño de experimentos y acelerar simulaciones. Según citó el Departamento de Energía, Kratsios explicó que “La Misión Génesis ayudará a los científicos estadounidenses a automatizar el diseño de experimentos, acelerar las simulaciones y generar modelos predictivos que conducirán a avances en energía, fabricación, descubrimiento de fármacos y mucho más”.

El Departamento de Energía remarcó que la escala y diversidad de los actores incluidos, tanto del sector público como privado, configura un sistema de cooperación diseñado para abordar desafíos científicos y técnicos en el marco de la disputa internacional por el liderazgo en inteligencia artificial. La implementación de Misión Génesis, según su perspectiva, constituye un paso fundamental para fortalecer capacidades nacionales, proteger sectores estratégicos y ampliar la oferta de formación para futuras generaciones de expertos en inteligencia artificial y áreas vinculadas.

El organismo también puntualizó que el modelo definido pretende balancear el crecimiento acelerado del sector con exigencias de seguridad y políticas que protejan el conocimiento generado durante el proceso de innovación, fomentando un ciclo sostenido de desarrollo tecnológico dentro del país. La creación de un espacio de trabajo conjunto entre industria, academia y sector público es vista como una manera de potenciar la transferencia de innovación y dotar a Estados Unidos de una posición ventajosa en el escenario internacional tecnológico.