Los médicos de la FPSOMC entregan el Premio de Novela Albert Jovell a Lide Aguirre por 'La vida privada de Piero Garza'

La Junta de Patronos, formada por médicos de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), ha entregado el X Premio de Novela Albert Jovell a la escritora Lide Aguirre por su novela 'La vida privada de Piero Garza'.

"Es un premio muy importante para todos los escritores. La Fundación para la Protección Social de la OMC ha reconocido en los 10 años de andadura de este premio a escritores y libros que son muy potentes y que yo ya conocía como lectora. Haber entrado en esta lista de libros reconocidos es para mí muy satisfactorio y supone un impulso enorme", ha asegurado la escritora tras recoger el premio y agradecer al jurado.

El libro trata de un detective que es contratado para seguir a un estafador del amor. Gala, una mujer de San Sebastián que ha sido víctima de él, se suicida. El caso es archivado por el juez ante la falta de pruebas, pero la familia de la fallecida contrata a un detective, Fernando Astiz, para que investigue la nueva vida del presunto estafador y reúna información sobre posibles nuevas víctimas, con la intención de reabrir la causa y conocer si en la actualidad sigue manteniendo vidas paralelas.

Lide Aguirre (San Sebastián, 1979) trabajó como periodista en el 'Diario Vasco' antes de dedicarse por completo a la literatura. Su primera novela, 'La sombra del cerezo', quedó finalista del Premio Planeta 2018, año en que el certamen alcanzó su récord histórico de manuscritos presentados.

En 2019 escribió su segunda obra, 'Los trucos de la bestia' (Berenice, 2020), inspirada en un sorprendente encuentro callejero. Licenciada en Derecho y especializada en Ciencias Penales y Periodismo, Lide Aguirre reside con su familia en San Sebastián.

Después de un proceso de selección y deliberación entre los 136 manuscritos presentados, el jurado eligió por unanimidad como novela ganadora la titulada 'La vida privada de Piero Garza', por "abordar una problemática de candente actualidad como son las suplantaciones de personalidad en el entorno de las redes sociales, en el marco de una trama hilvanada con gran pericia narrativa y repleta de giros inesperados".

