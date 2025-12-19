Los bonus por medallas olímpicas y paralímpicas estarán libres de impuestos en Alemania

Los deportistas de Alemania ya no tendrán que pagar impuestos sobre bonus o primas por ganar medallas en Milán y Cortina d'Ampezzo durante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, previstos del 6 al 22 de febrero de 2026, ni durante los posteriores Juegos Paralímpicos de Invierno, programados entre el 6 y el 15 de marzo de 2026.

El Bundesrat (Cámara Alta del Parlamento alemán) aprobó este viernes una ley fiscal similar a la del Bundestag (Cámara Baja). Antaño, algunos deportistas tenían que pagar más del 50% de impuestos sobre esas primas.

Esta exención fiscal para bonus de la Deutsche Sporthilfe "es una clara señal de aprecio político por los logros de los deportistas", según declaró Franziska van Almsick, exnadadora y actual vicepresidenta del Consejo de Supervisión de la Fundación de Ayuda al Deporte.

Los deportistas germanos también recibirán de esta fundación un bonus parcialmente superior por las medallas conquistadas en los Juegos de Milán-Cortina. Un oro valdrá 30.000 euros, frente a los 20.000 euros que se pagarán ahora por una plata, lo que supone un aumento de 5.000 euros.

Las primas por cada bronce se mantienen en 10.000 euros. Los deportistas clasificados del cuarto puesto a la octava posición ya no recibirán bonus, sino otras ayudas económicas por parte de la fundación.