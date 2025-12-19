Líderes UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones pero no recurrirán a activos rusos

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha confirmado este viernes que la Unión Europea financiará a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros, aunque no recurrirá de momento a los activos rusos congelados en el bloque después de que los líderes europeos hayan aparcado esta opción por las dificultades aparejadas a este plan.

"Tenemos un acuerdo", ha señalado el ex primer ministro portugués en un mensaje en redes sociales, tras 16 horas de cumbre europea en Bruselas marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación".

Costa ha indicado que la UE "proporcionará 90.000 millones de euros de apoyo a Ucrania para 2026 y 2027". "Nos comprometimos y cumplimos", ha remachado.

Los líderes llegaron a la cumbre en Bruselas con diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación". Durante la cita maratoniana los jefes de Estado y de Gobierno de la UE no han podido salvar las diferencias por los riesgos asociados a la operación propuesta por la Comisión Europea y que la mayoría de líderes respaldaba como la única viable sobre la mesa.

A las dudas expresadas por Bélgica se habrían sumado otros países a lo largo de la cumbre, pese a que durante buena parte del encuentro el foco estuvo puesto en el uso de los activos rusos congelados, mientras la Comisión Europea negociaba en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encajara con las exigencias del Ejecutivo de Bart De Wever.

"Es un mensaje decisivo para el fin de la guerra, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, sólo hará concesiones cuando se dé cuenta de que su guerra no dará frutos", ha dicho el canciller alemán, Friedrich Merz, en un comunicado difundido minutos después de que los 27 líderes llegaran al acuerdo para el préstamo sin intereses de 90.000 millones a Kiev.

El conservador alemán, además, ha destacado que los activos rusos congelados "seguirán bloqueados hasta que Rusia haya pagado las reparaciones a Ucrania" y ha querido dejar claro que Kiev no tendrá que devolver el préstamo a los europeos hasta que Rusia pague esas reparaciones.

"Si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, en plena conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", ha defendido Merz.

La Unión Europea va a proporcionar así de forma "urgente" un préstamo de 90.000 millones de euros con "deuda mancomunada" para los próximos años, según ha descrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha puesto en valor el compromiso de "seguir trabajando" en la posibilidad de los activos rusos congelados.

Sánchez, además, ha indicado que en una reunión bilateral por la mañana con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido que la Unión "debe apoyar financieramente" a Ucrania "por razones morales, por razones de justicia y también porque es legal".