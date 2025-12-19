Agencias

La socimi Ktesios vende 14 inmuebles en Alicante por un valor de 4,4 millones de euros

La socimi Ktesios, dedicada al alquiler de pisos en zonas no céntricas, ha formalizado la venta de catorce inmuebles en Alicante por un valor de 4,4 millones de euros.

Con la venta de estos activos, la empresa busca aumentar su liquidez y redirigir sus recursos hacia la zona de la España olvidada, en la que pretende ofrecer alquileres asequibles de renta con una media de 450 euros mensuales por vivienda.

En palabras del director ejecutivo de Ktesios, Henry Gallego, la venta de estos activos permite a la compañía "seguir concentrando recursos en aquellas ubicaciones y proyectos donde vemos mayor potencial de crecimiento y de rentabilidad".

La operación busca vender las propiedades que absorbió tras la Oferta Pública de Adquisición de Mistral Socimi en junio de 2025 y que ya no encajan con sus planes actuales de inversión, además de cumplir los requisitos de desinversión pactados en dicha oferta de adquisición.

Y es que, tras la integración de Mistral, Ktesios logró un ahorro de 100.000 euros anuales gracias a la eliminación de costes de cotización, y absorbió un total de 19,6 millones de euros en activos ubicados en Sevilla, Girona, Alicante, Navarra y Pontevedra.

