La alcaldesa de A Coruña no dimitirá tras las denuncias de acoso laboral: "Tengo la conciencia muy tranquila"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sostuvo que una de las denuncias por acoso laboral en su contra fue presentada por una exconcejala de su primer mandato, quien no formó parte de las listas electorales en ocasiones posteriores. Rey abordó el tema en respuesta a las denuncias promovidas a través del canal interno del Partido Socialista, reiterando que estas acciones representan, a su juicio, un ajuste de cuentas por decisiones políticas tomadas durante su gestión. Así lo publicó el medio Europa Press, que detalló las declaraciones de la alcaldesa, así como las características y origen de las acusaciones.

Según expuso la información de Europa Press, las denuncias de supuesto acoso laboral han sido presentadas por dos antiguas integrantes del Ayuntamiento de A Coruña, Eva Martínez y Esther Fontán. Ambas señalaron tanto a Inés Rey como al responsable de Hacienda del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, utilizando para ello el canal interno antiacoso del PSOE. Eva Martínez, quien se desempeñó también como secretaria local del PSOE coruñés, explicó al medio que los hechos denunciados ocurrieron en el año 2020.

Inés Rey sostuvo frente a los medios que las acusaciones carecen de fundamento, calificándolas públicamente de "absolutamente falsas". Según afirmó, ninguna de las denunciantes vio en su momento motivo de queja mientras ejercían sus funciones en el equipo de gobierno municipal. Rey señaló que “mientras desempeñaron sus funciones como concejalas no tuvieron nada que decir”, en referencia a la ausencia de denuncias anteriores.

La alcaldesa hizo énfasis en que, pese a tratarse de un canal de denuncias anónimas, en este caso las acusaciones no cumplen tal condición, ya que tienen firmantes identificadas. Inés Rey vinculó estas acciones a decisiones tomadas durante su mandato, asegurando que una de las denunciantes fue apartada y se le retiraron las competencias hace más de cinco años con base en la normativa vigente. La otra, señaló, formó parte del primer gobierno municipal tras su llegada a la alcaldía y posteriormente no repitió en las listas de candidatos.

El medio Europa Press consignó que Rey manifestó su rechazo al uso del canal interno del PSOE para este tipo de situaciones, indicando que “me da mucha vergüenza, lo lamento por la imagen que dan”. La alcaldesa subrayó que ese canal está ideado para facilitar denuncias en casos de acoso sexual o cuando las víctimas no pueden defenderse, y no para litigios derivados de disputas políticas o personales. Calificó estas denuncias como un "uso espúreo de un canal interno para que se canalicen los ajustes de cuentas, el resentimiento, la pelea orgánica".

Según continuó publicando Europa Press, Inés Rey transmitió que el clima generado por estas denuncias no afecta su voluntad de mantenerse en el cargo. Declaró de forma taxativa: "Tengo la conciencia muy tranquila, no me voy a ir a ningún sitio, es todo una falsedad que no tiene ni pies ni cabeza". Añadió que su compromiso con los principios socialistas y feministas se mantiene firme, y rechazó dedicar más tiempo a responder a las acusaciones. "No voy a dedicarle ni medio minuto a esta gentuza", afirmó la regidora, para puntualizar que su postura seguirá enfocada en la gestión municipal y la defensa de sus convicciones políticas.

La información de Europa Press recogió además otras declaraciones de Rey reafirmando su intención de continuar al frente del Ayuntamiento y de aspirar a una nueva reelección en 2027. Para la alcaldesa, la situación evidencia una maniobra interna sin recorrido, expresando que "la mentira tiene las patas muy cortas y su recorrido es ninguno". Insistió en su disposición a "seguir defendiendo lo que creo, alzando la voz con responsabilidad".

En un comunicado dirigido a los medios, la alcaldesa resaltó nuevamente su versión de los hechos, argumentando que las denuncias están motivadas por el hecho de que las exconcejales denunciantes no fueron incluidas en las listas electorales en convocatorias posteriores. En el mismo documento reiteró su “absoluta repulsa” ante el método seguido para iniciar estas acciones, considerando que desvirtúan el objetivo del canal previsto para casos sensibles en materia de acoso.

El contexto político en el que surgen estas denuncias y la respuesta de la actual alcaldesa de A Coruña marcan la agenda local tras el anuncio formal de las acusaciones. Según Europa Press, Inés Rey aseguró que se encuentra "absolutamente tranquila" respecto a su conducta y al desarrollo de los hechos pasados. La regidora reiteró su intención de mantener el liderazgo municipal, respaldada, según ella misma, por el apoyo recibido y por la ausencia de pruebas atribuibles a los supuestos casos de acoso que motivaron las denuncias ante los organismos internos del PSOE.