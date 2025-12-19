Agencias

Investigan a un profesor en Antequera por presunta agresión sexual a una alumna

Guardar

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un profesor de un colegio en el municipio malagueño de Antequera por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual sobre una alumna del centro educativo.

Así lo han asegurado fuentes policiales, que detallan que el arresto del investigado, de 55 años, tuvo lugar el pasado 21 de noviembre y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Antequera.

Así, al hombre se le tomó declaración, quedó en libertad y continúa investigado por un presunto delito de agresión sexual, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Por otra parte, según ha adelantado 'La Opinión de Málaga', los hechos tuvieron lugar presuntamente en el patio del centro, donde, al parecer, el hombre abordó a la menor.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Antequera, a partir de la denuncia de los hechos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Illa asegura que el PSOE ha actuado "con máxima contundencia" ante la corrupción

Durante el debate parlamentario, Salvador Illa defendió la respuesta de su partido frente a las recientes acusaciones, rechazó encubrir malas prácticas, respaldó la transparencia institucional y negó la existencia de irregularidades en la gestión del Ejecutivo catalán

Illa asegura que el PSOE

Iberdrola confía a la sevillana RTS la protección del parque eólico marino alemán Windanker

La firma andaluza RTS ha sido elegida para aplicar una innovadora protección a componentes clave en el proyecto eólico marino Windanker, una iniciativa de Iberdrola en el mar Báltico que refuerza el liderazgo español en energías renovables

Iberdrola confía a la sevillana

Sara Ouzande, Paul McGrath, Alfonso Cabello, Inés Bergua y David Cantero, ganadores de los Premios Admiral 2025

Cinco figuras destacadas del deporte nacional, reconocidas en la última edición de los galardones por su sobresaliente desempeño internacional, serán homenajeadas en Madrid tras una temporada llena de conquistas y gestas en distintas disciplinas y categorías

Sara Ouzande, Paul McGrath, Alfonso

Trade Republic alcanza una valoración de 12.500 millones, similar a la de Bankinter

Tras cerrar una ronda de financiación secundaria, el neobanco alemán incrementó su valoración a 12.500 millones de euros, impulsado por la entrada de nuevos inversores institucionales y el respaldo de fondos vinculados a grandes fortunas europeas, según informó la compañía

Trade Republic alcanza una valoración

Mueren siete personas por el derrumbe de una mina en el sureste de Senegal

Infobae