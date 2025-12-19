Imputado en Israel un ciudadano ruso por supuestamente llevar a cabo labores de espionaje para Irán

La detención de Vitali Zviagintsev se produjo en la base aérea Ramat David a comienzos de diciembre, después de que tomara varias fotografías en el lugar, según informó la Fiscalía de Israel. El Ministerio Público señaló que Zviagintsev, ciudadano ruso que residía en el país con un permiso laboral, es sospechoso de realizar actividades de inteligencia en beneficio de Irán. De acuerdo con datos consignados por el diario ‘The Times of Israel’, la investigación sostiene que el acusado mantenía contacto con un agente iraní durante el periodo entre octubre y diciembre, relación detectada antes de su arresto.

La Fiscalía israelí detalló que Zviagintsev recolectó imágenes de infraestructuras militares y estratégicas en diferentes puntos del país. Entre los lugares documentados figuran los puertos de Eilat, Haifa y Asdod, además de la marina Herzliya. Las autoridades explicaron que el sospechoso no solo capturó fotografías, sino que también grabó diversas refinerías en la ciudad de Haifa y buques militares, como uno perteneciente a Estados Unidos. El material obtenido fue enviado presuntamente a un agente iraní cuya identidad no ha sido revelada.

Según publicó ‘The Times of Israel’, las acciones atribuidas a Zviagintsev forman parte de una serie de actividades encaminadas a la obtención de información sensible que, de acuerdo con la acusación, podría poner en riesgo la seguridad de Israel. Las autoridades destacan que, en los meses recientes, se han desarticulado varios planes de espionaje y presuntos atentados impulsados desde Irán. Entre esos casos se incluye la captación de ciudadanos israelíes para intentar asesinar a figuras influyentes, como el primer ministro Benjamin Netanyahu, según consignó dicho medio.

El expediente contra Zviagintsev sostiene que, mediante el permiso de trabajo que le otorgaba residencia legal, el acusado pudo acceder a diferentes instalaciones y zonas restringidas. La investigación menciona que la colaboración con un oficial iraní no solo implicó el intercambio de imágenes, sino también la transmisión de información sobre buques militares internacionales en tránsito por puertos israelíes.

El medio ‘The Times of Israel’ reportó que la Fiscalía subrayó la especial sensibilidad de los objetivos registrados: bases aéreas, refinerías de combustible y puntos logísticos claves para la infraestructura de defensa israelí. Las autoridades explicaron que la detención de Zviagintsev surgió tras detectar su presencia y actividad no autorizadas en la base Ramat David, donde se le intervino mientras documentaba el entorno.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía y citada por ‘The Times of Israel’, el caso ha reavivado la preocupación sobre la influencia de agentes extranjeros y operaciones encubiertas en territorio israelí. Las investigaciones recientes, según el mismo medio, apuntan a una intensificación de los esfuerzos de inteligencia de Irán y a la búsqueda de objetivos vinculados tanto al ámbito militar como al civil.

En ese contexto, las autoridades reiteraron la importancia de reforzar los mecanismos de control en instalaciones sensibles y el seguimiento de permisos laborales concedidos a extranjeros. Según el mismo diario, la persistencia de intentos de inteligencia hostil justifica una revisión de los sistemas de vigilancia y la cooperación internacional en materia de seguridad.

La Fiscalía, en declaraciones recogidas por ‘The Times of Israel’, puntualizó que el procesamiento de Zviagintsev se inscribe en una serie de medidas orientadas a contrarrestar amenazas externas. La coordinación entre organismos de seguridad y la colaboración de los servicios de inteligencia han sido destacadas como elementos clave para detectar actividades consideradas perjudiciales para la seguridad nacional.

Durante el último semestre, según la cobertura del medio, los órganos de seguridad israelíes han difundido alertas sobre intentos de infiltración y recolección de información por parte de actores vinculados a Irán. La detención de Zviagintsev fue presentada como un ejemplo más de esos operativos, los cuales han incluido también el reclutamiento de ciudadanos locales como informantes o intermediarios.

El caso, tal como detalló ‘The Times of Israel’, será seguido tanto a nivel judicial como diplomático, dado el trasfondo internacional del acusado y la naturaleza de los vínculos investigados entre Rusia, Irán e Israel. Las autoridades confirmaron que el sospechoso permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso en su contra, y han advertido sobre posibles ramificaciones en futuras investigaciones relacionadas con redes de espionaje.