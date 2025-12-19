Agencias

Hallado muerto tras suicidarse el sospechoso del tiroteo moral en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

Guardar

Las autoridades estadounidenses han anunciado este jueves que han encontrado muerto al sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, al que han identificado como un ciudadano de nacionalidad portuguesa de 48 años que había estudiado en esta institución académica y que se ha suicidado.

El jefe de la Policía de Providence, Óscar Pérez, ha confirmado en una rueda de prensa que el sospechoso "se ha quitado la vida esta noche", cinco días después de que perpetrara el tiroteo matando a dos estudiantes y herido a otra decena y en el que actuó solo.

El organismo ha hallado su cuerpo sin vida en un local de Salem, en el estado de New Hampshire, con una cartera y dos armas de fuego que serán analizadas para buscar pruebas y ADN, si bien el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, también presente en la rueda de prensa, ha señalado que "estamos 100 por ciento seguros de que este es nuestro objetivo y de que este caso está cerrado desde la perspectiva de perseguir a las personas involucradas".

Por su parte, la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Hull Paxson, ha confirmado que el difunto sospechoso, identificado como Claudio Valente, estuvo inscrito en el centro desde septiembre de 2000 hasta abril de 2001, cuando si bien abandonó los estudios en julio de 2003.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump llama a la unidad frente al "terrorismo islámico" tras el ataque durante Janucá en la playa de Sídney

El mandatario estadounidense instó a gobiernos de todo el mundo a combatir conjuntamente la amenaza radical tras el ataque mortal en Australia en Janucá, manifestando solidaridad con las víctimas y advirtiendo sobre crecientes actitudes antisemitas en instituciones políticas

Trump llama a la unidad

Muere apuñalada una mujer de 49 años en una vivienda de Madrid

Las autoridades han iniciado una investigación urgente tras hallar el cadáver de una ciudadana con heridas en cuello y espalda en el distrito de Tetuán, mientras la policía inspecciona el entorno buscando esclarecer el contexto y posibles responsables del crimen

Muere apuñalada una mujer de

La Fiscalía solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

La acusación indica que una red habría ofrecido pagos para alterar testimonios clave sobre fondos libios ilícitos destinados a la campaña de Sarkozy, involucrando a su esposa y colaboradores cercanos, según reportes de medios franceses citando fuentes judiciales

La Fiscalía solicita un nuevo

Trump tiene "la personalidad de un alcohólico", dice la jefa de la Casa Blanca

Las declaraciones de Susie Wiles, publicadas por Vanity Fair y recogidas por medios estadounidenses, intensificaron el debate sobre el liderazgo en la presidencia y revelaron tensiones internas, críticas a altos funcionarios y controversias por estrategias en política exterior y migratoria

Trump tiene "la personalidad de

Despega el Ariane 6 con dos satélites Galileo a bordo

Con el inicio de una clave misión europea, dos nuevos dispositivos SAT 33 y SAT 34 atraviesan una fase crítica de pruebas para reforzar los servicios globales de navegación y sincronización básica utilizados por miles de millones de personas y sectores estratégicos

Despega el Ariane 6 con