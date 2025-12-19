Hallado muerto tras suicidarse el sospechoso del tiroteo moral en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses han anunciado este jueves que han encontrado muerto al sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, al que han identificado como un ciudadano de nacionalidad portuguesa de 48 años que había estudiado en esta institución académica y que se ha suicidado.

El jefe de la Policía de Providence, Óscar Pérez, ha confirmado en una rueda de prensa que el sospechoso "se ha quitado la vida esta noche", cinco días después de que perpetrara el tiroteo matando a dos estudiantes y herido a otra decena y en el que actuó solo.

El organismo ha hallado su cuerpo sin vida en un local de Salem, en el estado de New Hampshire, con una cartera y dos armas de fuego que serán analizadas para buscar pruebas y ADN, si bien el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, también presente en la rueda de prensa, ha señalado que "estamos 100 por ciento seguros de que este es nuestro objetivo y de que este caso está cerrado desde la perspectiva de perseguir a las personas involucradas".

Por su parte, la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Hull Paxson, ha confirmado que el difunto sospechoso, identificado como Claudio Valente, estuvo inscrito en el centro desde septiembre de 2000 hasta abril de 2001, cuando si bien abandonó los estudios en julio de 2003.