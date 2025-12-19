El ECDC alerta sobre las barreras en Europa para frenar las infecciones de transmisión sexual

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado un nuevo informe que alerta sobre "importantes barreras" entre los países europeos para implementar medidas preventivas y pruebas diagnósticas de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como una preocupante falta de datos, lo que dificulta frenar las epidemias de clamidia, gonorrea y sífilis.

El informe, llamado 'Seguimiento de las respuestas a las epidemias de infecciones de transmisión sexual en los países de la UE/EEE, 2024', ofrece el primer panorama completo de cómo los países europeos están abordando el aumento de las ITS.

Según el documento, las tasas de notificación de gonorrea aumentaron casi un 300% entre 2014 y 2023 entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. También se han observado aumentos más recientes entre los jóvenes, en particular entre las mujeres de 20 a 24 años, donde las tasas de notificación de gonorrea aumentaron casi un 200% solo entre 2021 y 2023, lo que indica la "urgente necesidad de respuestas nacionales sólidas e inclusivas".

En este contexto, 18 de los 29 países que presentaron informes cuentan con una estrategia o política nacional para la prevención y el control de las ITS. La mayoría de estas estrategias se dirigen específicamente a las poblaciones más afectadas por las epidemias actuales, incluyendo a los jóvenes de 15 a 24 años y a los hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Sin embargo, muchos de estos planes están desactualizados. Solo diez países han renovado sus planes nacionales de ITS en los últimos cinco años, lo que significa que muchas estrategias podrían no tener en cuenta los cambios de comportamiento posteriores a la pandemia ni las últimas tendencias epidemiológicas. "La falta de estrategias actualizadas se ve agravada por importantes obstáculos para quienes buscan atención médica", indica el ECDC.

OBSTÁCULOS PARA LAS PRUEBAS Y LA ATENCIÓN MÉDICA

Asimismo, se informa que en 13 de los 29 países que presentaron informes, las personas aún enfrentan costos de bolsillo para las pruebas básicas de ITS. Para los jóvenes, la privacidad también representa un obstáculo, ya que siete países exigen el consentimiento de los padres a los menores de 18 años para acceder a las pruebas, lo que podría disuadir a los adolescentes sexualmente activos de buscar ayuda.

El documento también subraya que pocos países recopilan datos sobre la cobertura de la prevención y el tratamiento. A pesar de los graves riesgos asociados con la sífilis congénita, solo cuatro países pudieron presentar datos sobre la proporción de mujeres embarazadas sometidas a pruebas de detección de la infección.

Las brechas en la prevención también son evidentes en los esfuerzos de vacunación, ya que muchos países cuentan con políticas para la vacunación contra la sífilis congénita, pero la cobertura sigue siendo baja. Los datos muestran que la proporción de hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que están completamente vacunados contra la sífilis congénita es de tan solo el 13,2 por ciento en promedio en los países que presentaron informes.

SERVICIOS MÁS ACCESIBLES

Por ello, el ECDC insta a las autoridades de salud pública a mantener una vigilancia estricta y garantizar el acceso a la vacunación para las personas con mayor riesgo, dada la continua transmisión de mpox, incluyendo la reciente detección de casos de mpox del clado Ib adquiridos localmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Europa.

Los hallazgos subrayan la necesidad de servicios accesibles y resultados mensurables. Para frenar eficazmente estas epidemias, se insta a los países a actualizar sus estrategias nacionales, eliminar las barreras para las pruebas y fortalecer los datos de vigilancia de las ITS y la cobertura de las intervenciones para orientar mejor y mejorar las iniciativas de prevención.