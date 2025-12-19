Agencias

Egipto asegura que su acuerdo sobre gas con Israel no tiene "implicación política" sobre su apoyo a Palestina

El Gobierno de Egipto ha asegurado este jueves que el acuerdo anunciado en la víspera por Israel por el que suministrará gas al país norteafricano "no implica ninguna dimensión política", tampoco, en particular, sobre su apoyo "firme e inquebrantable" al pueblo palestino y a la solución de dos Estados.

"El acuerdo en cuestión es una transacción puramente comercial celebrada exclusivamente sobre la base de consideraciones económicas y de inversión y no implica ninguna dimensión política ni entendimiento alguno", ha declarado en un comunicado su portavoz, Diaa Rashwan, incidiendo en que las informaciones publicadas al respecto por "algunos medios (...) son inexactas en sus implicaciones".

El también presidente del Servicio Estatal de Información (SIS) ha apuntado, sin citar responsables, a "campañas mediáticas hostiles que tratan de politizar un acuerdo puramente comercial", antes de subrayar que "el momento del anuncio no altera el hecho de que el acuerdo es el resultado de negociaciones comerciales concluidas anteriormente de acuerdo con los principios del mercado".

Cabe recordar que a finales de este mes se reunirán el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha afirmado que espera que acuda su homólogo egipcio, Abdelfatá al Sisi, y en el que tienen previsto abordar los pasos a dar de cara a la segunda fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza.

Rashwan ha defendido el apoyo "firme e inquebrantable" de El Cairo a los derechos "legítimos" de los palestinos, así como el "rechazo al desplazamiento forzoso y la adhesión a la solución de dos Estados", y ha destacado el papel "decisivo" de la diplomacia egipcia en este sentido, aludiendo a la Cumbre celebrada en Sharm el Sheij, donde se firmó el acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza. Esto, ha señalado, "demuestra la coherencia de la postura política y moral de Egipto".

El portavoz del Ejecutivo egipcio ha insistido en el carácter "comercial" del acuerdo --que está cifrado en 29.500 millones de euros, según indicó Netanyahu-- y ha asegurado que "está totalmente alejado de cualquier interpretación o utilización política".

"Estos contratos se celebraron sin ninguna intervención directa del Gobierno. El acuerdo se inscribe en el marco de un claro interés estratégico para Egipto, a saber, reforzar su posición como único centro regional de comercio de gas en el Mediterráneo oriental", ha señalado, al tiempo que ha presumido de la "avanzada infraestructura de Egipto" para ello.

Rashwan ha destacado que contará con empresas egipcias "especializadas en la recepción, el transporte y el comercio de gas natural", además de la ya anunciada participación de la estadounidense Chevron.

Egipto ha adquirido grandes volúmenes de gas natural licuado desde que se convirtió en importador neto de gas en 2024 ante el aumento de la demanda interna y la disminución de la producción de sus propios yacimientos. El acuerdo con Israel podría llevar al país norteafricano a importar menos gas natural licuado en el futuro.

