Claves para maridar la Torta del Casar con los mejores vinos esta Navidad

La recomendación de disfrutar la Torta del Casar acompañada de vinos dulces de perfil afrutado, donde el moscatel de la Axarquía de Málaga servido frío se perfila como compañero ideal para culminar una comida festiva, resume una de las sugerencias destacadas por los expertos para realzar la experiencia de este queso extremeño durante las celebraciones navideñas. Tal como recogió El Periódico de España, este enfoque fue detallado por el sumiller José Luis Paniagua, quien dirige la bodega del restaurante Atrio y ha recibido recientemente el reconocimiento como Mejor Sumiller de España 2025. El propio Paniagua indicó al medio que los matices de higos, albaricoques y fruta escarchada presentes en estos vinos dulces generan un contraste capaz de potenciar la untuosidad y el sabor característico del queso.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, a través de su director Javier Muñoz, expuso a El Periódico de España que la versatilidad de este queso permite ampliar las opciones de maridaje más allá de las alternativas habituales. Esta apertura da lugar a propuestas que se adaptan tanto al contexto de la celebración como a la hora del día, el tipo de menú y las distintas preferencias de quienes consumen este producto. De acuerdo con la información publicada por el medio, la Torta del Casar se consolida como uno de los alimentos con mayor arraigo en la gastronomía navideña de Extremadura y otras regiones, presencia respaldada por su Denominación de Origen Protegida y su constante aparición en mesas festivas.

El Periódico de España detalló en su reportaje que la experiencia de armonizar vinos y quesos exige considerar el momento del consumo y las características tanto del menú como del entorno. En el análisis ofrecido por José Luis Paniagua, se señala que los maridajes más frecuentes para la Torta del Casar en fechas navideñas incluyen los vinos de Jerez y cavas que han experimentado entre cinco y diez años de envejecimiento. El sumiller explicó a la publicación que, en el caso de los cavas envejecidos, la evolución de la burbuja y la aparición de notas asociadas a la levadura, como el pan brioche, facilitan un maridaje equilibrado con la textura cremosa e intensidad del queso.

No obstante, el experto enfatizó para El Periódico de España que las posibilidades van más allá de estos enfoques clásicos, puesto que la Torta del Casar muestra capacidad para asociarse con distintos estilos de vino en función de cuándo y cómo se sirva. Así, cuando el queso se ofrece como aperitivo o en el arranque de una comida formal, Paniagua propuso la combinación con un vino blanco seco con crianza en barrica, elaborado a partir de la variedad Viura. Según puntualizó para el citado medio, esta clase de blancos, con una acidez marcada y notas amargas, consigue añadir volumen y estructura gracias a la madera. Los registros de nuez y almendra proporcionan matices que se complementan con el carácter de la Torta del Casar, mientras que la acidez colabora en limpiar el paladar entre bocado y bocado y reduce el efecto de los aromas pronunciados del queso.

En contraposición, cuando la Torta del Casar se presenta tras los platos principales como cierre, la sugerencia se orienta al consumo de vinos dulces, en especial los moscateles de Málaga. El Periódico de España recogió el consejo de Paniagua respecto a que estos vinos realzan la complejidad gustativa del queso mediante su dulzura natural y aromas frutales, al tiempo que su consumo a temperatura baja aporta frescura. La elección de este tipo de maridaje, subrayó el sumiller, enriquece el equilibrio sensorial y ofrece una forma diferenciada de concluir una comida navideña.

El reportaje publicado por El Periódico de España también puso de relieve la conveniencia de adaptar el maridaje al tipo de ocasión. Para situaciones informales y reuniones donde predominan los aperitivos y tapas, la opción recomendada implicó la exploración de vinos Gewürztraminer procedentes de Alsacia, región francesa que destaca por estos blancos aromáticos. Según lo reseñó el medio, Paniagua enfatizó las cualidades de este vino, como su acidez y sus notas florales, que primero crean un contraste al entrar en contacto con el queso y después desembocan en un final seco y fragante, permitiendo un equilibrio progresivo en boca.

En su artículo, El Periódico de España retrató además el perfil organoléptico de la Torta del Casar, cimentando la elección de sus acompañamientos en sus características: textura cremosa, aromas que remiten tanto a productos lácteos como a plantas, y un sabor de intensidad alta. La presencia de amargor, originada por el uso de cuajo vegetal de cardo, aporta una nota particular sin llegar a dominar el conjunto. Estas propiedades han impulsado su reconocimiento tanto a nivel nacional como en mercados internacionales, convirtiendo la Torta del Casar en un referente de la diversidad gastronómica de España.

La perspectiva del Consejo Regulador y de los especialistas consultados, transmitida por El Periódico de España, defendió que la clave para un maridaje exitoso reside en seleccionar vinos con personalidad suficiente para igualar la presencia del queso. El medio citó a Paniagua al indicar que se buscan vinos “rotundos, históricos y con presencia”, capaces de dialogar con la fuerza sensorial de la Torta del Casar. De este modo, se promueve el descubrimiento de nuevas combinaciones y se invita a los consumidores a experimentar con distintas tipologías de vino, aprovechando las numerosas posibilidades que ofrece la temporada festiva y el propio carácter versátil del queso extremeño.

La selección adecuada del vino según cada momento y menú, insistió el reportaje, enriquece la experiencia y multiplica los matices que pueden extraerse tanto del queso como de las bebidas. El Periódico de España concluyó que, en cada Navidad, la Torta del Casar revalida su condición de alimento emblemático en las celebraciones familiares, y la diversidad de los vinos sugeridos por expertos y organismos reguladores permite que cada mesa encuentre su maridaje ideal.