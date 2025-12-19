Agencias

Aumentan a cerca de 70 los empleados de la ONU detenidos por los hutíes en Yemen

Guardar

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado este viernes que las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes en Yemen han detenido a otra decena de trabajadores de Naciones Unidas, por lo que han aumentado a 69 el total de empleados arrestados por la insurgencia, a los que acusa de espionaje.

"Estas detenciones hacen insostenible la prestación de ayuda humanitaria de la ONU en zonas controladas por los hutíes. Esto afecta directamente a millones de personas necesitadas y limita su acceso a asistencia vital", ha declarado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

El jefe de la ONU, que ha condenado "enérgicamente" estos hechos, ha exigido la liberación "inmediata e incondicional" de todo el personal de Naciones Unidas, de ONG y de la sociedad civil, así como de las misiones diplomáticas, que se encuentra "detenido arbitrariamente".

En este sentido, ha pedido a los hutíes que anulen la remisión del personal de la ONU para su enjuiciamiento, mientras que ha instado al respeto del Derecho Internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de sus empleados, "que son esenciales para facilitar la acción humanitaria en un entorno seguro y basado en principios".

"El secretario general y Naciones Unidas proseguirán sus esfuerzos sostenidos con los Estados miembros y el Consejo de Seguridad, así como mediante la colaboración directa con los hutíes, para lograr la liberación de todos los compañeros de la ONU detenidos", ha asegurado Dujarric.

A finales de noviembre, un tribunal de la capital, Saná, condenó a muerte por delitos de espionaje a un total de 17 personas, mientras que dos más cumplirán diez años en prisión por su vinculación a una red de espionaje que supuestamente trabajaba con los servicios secretos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.

Yemen vive sumido el caos desde hace más de una década, tiempo en el que los rebeldes han consolidado su poder y ampliado su radio de amenazas. Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado en los últimos dos años sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSG conquista la Intercontinental en los penaltis y culmina su sextete

Una brillante actuación del arquero ruso, Safonov, resultó clave al atajar cuatro remates en la final frente al Flamengo, permitiendo al equipo lograr el sexto trofeo de la temporada tras una definición dramática desde los once metros

El PSG conquista la Intercontinental

Zelenski pide a líderes europeos actuar para que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil"

Líderes de la Unión Europea debaten en Bruselas cómo impulsar el consenso sobre el uso de bienes rusos bloqueados, bajo presión de Kiev y con Bélgica, Italia y otros países exigiendo alternativas que reduzcan riesgos judiciales y garanticen respaldo financiero

Zelenski pide a líderes europeos

La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

Un informe parlamentario advierte sobre la necesidad de modernizar urgentemente más de 500 infraestructuras clave de transporte, subrayando que los retrasos afectan la capacidad de respuesta militar y ponen en riesgo la seguridad y la movilidad europea

La Eurocámara defiende la eliminación

La inflación de Venezuela se dispara hasta el 556% tras el bloqueo de EEUU a los petroleros

Expertos advierten sobre el grave deterioro económico venezolano, impulsado por nuevas sanciones internacionales y la falta de cifras oficiales, mientras las proyecciones del FMI alertan sobre una posible intensificación del alza de precios y desigualdad social

La inflación de Venezuela se

Amazon pone a Peter DeSantis al frente de una nueva división que combina IA, microchips y cuántica

Amazon anuncia una reestructuración clave tras la salida de Rohit Prasad y apuesta por una división integrada que unificará desarrollos en inteligencia artificial, microprocesadores y computación avanzada bajo el liderazgo de Peter DeSantis, reportando directamente a Andy Jassy

Amazon pone a Peter DeSantis