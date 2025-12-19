Al menos un muerto en un ataque con cuchillo y bombas de humo a la salida de dos estaciones de metro de Taipei

El refuerzo de la seguridad en torno a la red de metro de Taipei fue una de las medidas adoptadas en las horas posteriores al incidente que forzó la evacuación en dos estaciones de la capital, tras la explosión de bombas de humo y la presencia de un atacante armado con cuchillo. Según informó la agencia oficial de noticias CNA, tanto la policía como los equipos de emergencia intervinieron en la zona afectada para aislarla, asistir a las personas afectadas y revisar el área en busca de otros posibles artefactos peligrosos. Esta respuesta se produjo luego de que la confusión desatada permitiera la rápida movilización de los servicios de rescate, cuyo objetivo principal fue resguardar la seguridad de los usuarios y restaurar la normalidad en el transporte.

El incidente ocurrió este viernes, cuando un individuo portando un cuchillo y varios dispositivos de humo llevó a cabo un ataque a la salida de dos estaciones de metro en Taipei, detalló la CNA. El suceso desencadenó alarma y caos entre quienes se encontraban en el área, pues tras la activación de las bombas de humo, los presentes se vieron empujados a evacuar en medio del pánico. La agencia CNA reportó que el agresor arrojó los artefactos y después blandió el arma blanca, lo que incrementó la tensión en el lugar y motivó la rápida intervención policial.

Según comunicó la CNA, producto indirecto de este suceso, una persona falleció tras sufrir un paro cardíaco. Los equipos médicos acudieron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación, aunque no pudieron salvar la vida de la víctima, quien no recibió heridas físicas de arma blanca. Además, varias personas requirieron atención por inhalación de humo o por crisis nerviosas relacionadas con la situación vivida en las afueras de las estaciones atacadas. De acuerdo a las fuentes oficiales citadas por la agencia, no se registraron heridos graves adicionales.

Luego de transmitir el alcance del incidente, el primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, recibió un informe sobre la situación y ordenó la movilización integral de fuerzas de seguridad y equipos de rescate. Estas acciones incluyeron un refuerzo a gran escala en la zona afectada, la vigilancia continua en las terminales de transporte y una evaluación sobre la eficacia de los protocolos de respuesta, según detalló la agencia CNA. El despliegue operativo implicó a fuerzas policiales, bomberos y equipos de emergencia, cuyas tareas se centraron primero en las estaciones impactadas y después se ampliaron a otras áreas clave del sistema de transporte público de la ciudad.

La CNA recogió testimonios de testigos que relataron escenas de pánico originadas cuando el atacante lanzó los artefactos de humo y mostró el cuchillo, lo que generó una multitudinaria evacuación guiada por funcionarios y policías. Las autoridades solicitaron a residentes y usuarios que colaboraran siguiendo las indicaciones de seguridad, mientras intentaban restablecer el orden y la operatividad del servicio subterráneo. La intervención abarcó la recolección de testimonios y el cotejo de imágenes para identificar al responsable y conocer sus motivaciones.

La investigación, según los detalles entregados por la agencia, permanece abierta. Agentes policiales trabajan en la identificación del atacante y en la búsqueda de posibles vínculos con otros hechos similares o amenazas previas dentro del sistema de transporte de Taipei. Además, se analizaron los procedimientos de respuesta para actualizarlos, con el fin de evitar que hechos de esta naturaleza puedan repetirse en espacios de alta concentración de pasajeros.

Tras el episodio, el gobierno local, en coordinación con organismos nacionales, anunció nuevas medidas de vigilancia en el transporte público, subrayando la importancia de que la ciudadanía se mantuviera atenta ante cualquier eventualidad. Estas acciones tienen como finalidad restablecer la confianza de los usuarios y garantizar la continuidad del servicio en condiciones seguras. Según la CNA, la revisión de los dispositivos de seguridad y la actualización de las normativas de emergencia formaron parte del balance inicial provocado por el impacto de lo sucedido en la capital taiwanesa.

Finalmente, la CNA subrayó que tanto la recopilación de pruebas materiales como la obtención de nuevos testimonios siguen en curso para esclarecer los detalles del incidente. Las autoridades buscan cerrar cualquier brecha en los protocolos existentes y enfatizan la necesidad de fortalecer la seguridad preventiva en áreas de transporte con elevada afluencia de personas.