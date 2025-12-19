Agencias

Al menos siete muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra infraestructura portuaria en Odesa (Ucrania)

Guardar

Al menos siete personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un ataque llevado a cabo este viernes por el Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria en la ciudad ucraniana de Odesa, según un balance preliminar.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de la cifra de víctimas a través de su canal de Telegram, donde ha denunciado que "esta tarde el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos.

Los heridos han sido hospitalizados y los médicos "están brindando toda la asistencia necesaria. Como resultado del ataque, se han incendiado varios vehículos en el aparcamiento. Por su parte, la labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel suministrará gas a Egipto en su "mayor acuerdo de gas en la historia"

El convenio entre autoridades israelíes y la estadounidense Chevron permitirá exportar grandes volúmenes al mercado egipcio, generará miles de millones para el presupuesto estatal, fortalecerá la economía nacional y afianzará la posición energética de la región

Israel suministrará gas a Egipto

El italiano Davide Ancelotti deja el Botafogo

El club carioca anunció la salida de su entrenador tras una campaña con clasificación continental, reconociendo su entrega durante el ciclo. El preparador físico y el resto del cuerpo técnico tampoco seguirán junto al conjunto brasileño

El italiano Davide Ancelotti deja

'Cholo' Simeone: "Muy contento por Musso porque viene trabajando muy bien"

La actuación determinante del guardameta argentino ante Atlético Baleares destacó en el avance de ronda, mientras el técnico del conjunto madrileño subrayó el trabajo de futbolistas menos habituales y la importancia de la contundencia en el resultado

'Cholo' Simeone: "Muy contento por

Xabi Alonso: "El objetivo está cumplido, pero hay que ser más maduros"

Avance logrado con esfuerzo y tensión en El Prado, tras el ajustado triunfo, Xabi Alonso remarca la necesidad de evolucionar en consistencia de cara al próximo desafío liguero contra el Sevilla y elogia el aporte de jóvenes talentos madridistas

Xabi Alonso: "El objetivo está

La UEFA sanciona al Maccabi Tel Aviv por cánticos discriminatorios de sus aficionados

La multa económica al club israelí y la restricción condicional impuesta a su afición reflejan la contundencia de la respuesta institucional ante incidentes comprobados en partidos europeos, con advertencias explícitas sobre posibles sanciones adicionales en caso de reincidencia

La UEFA sanciona al Maccabi