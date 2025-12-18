Un grupo de israelíes cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja

Un grupo de israelíes ha cruzado este jueves la frontera con la Franja de Gaza y ha penetrado en territorio gazatí, donde han colocado una bandera israelí antes de ser trasladados de vuelta al país por parte de militares desplegados en el enclave en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí ha confirmado en un breve comunicado que "un número de ciudadanos israelíes han cruzado la frontera a Gaza desde territorio israelí" y ha agregado que todos ellos "estuvieron bajo vigilancia constante por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", que se desplazaron a la zona para trasladarlos a Israel.

"Posteriormente, decenas de ciudadanos israelíes intentaron cruzar la valla perimetral en otro punto", ha apuntado, antes de resaltar que varios lograron hacerlo y llegaron a la barrera que separa Israel de Gaza. En este caso, "fuerzas militares y policiales se trasladaron al lugar y evitaron que entraran en la Franja".

Los activistas, que habrían entrado en Gaza en coche acompañados por varios niños y eran parte de una iniciativa organizada por el movimiento de asentamientos Nachala, se han hecho varias fotografías en un lugar en el que estaba anteriormente el asentamiento de Kfar Darum, en el centro de Gaza, según el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, Nachala ha manifestado que "es un mensaje claro" que llega "dos años después de la masacre --en referencia a los ataques del 7-O-- y de la guerra que estalló después". "Gaza pertenece solo al pueblo israelí y no será entregada a los estadounidenses o ninguna otra entidad extranjera", ha sostenido.

El movimiento radical, que aboga por el levantamiento de asentamientos y posterior anexión de los Territorios Palestinos Ocupados, se ha referido así a la propuesta estadounidense para el futuro de a Franja. La aplicación de su primera fase fue pactada en octubre por el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El pacto llevó aparejado un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre --si bien marcado por los bombardeos casi diarios por parte de Israel, que alega que actúa contra "terroristas"--, y la entrega de rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, a excepción de uno, cuyo cuerpo sigue sin ser hallado en el enclave.

La segunda fase, que aún no ha sido puesta en marcha, contempla la creación de una autoridad temporal que estará encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y tendrá como tarea supervisar la situación y de una fuerza de seguridad internacional en la que se espera que participen varios países.