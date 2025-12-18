Agencias

Un grupo de israelíes cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja

Guardar

Un grupo de israelíes ha cruzado este jueves la frontera con la Franja de Gaza y ha penetrado en territorio gazatí, donde han colocado una bandera israelí antes de ser trasladados de vuelta al país por parte de militares desplegados en el enclave en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí ha confirmado en un breve comunicado que "un número de ciudadanos israelíes han cruzado la frontera a Gaza desde territorio israelí" y ha agregado que todos ellos "estuvieron bajo vigilancia constante por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", que se desplazaron a la zona para trasladarlos a Israel.

"Posteriormente, decenas de ciudadanos israelíes intentaron cruzar la valla perimetral en otro punto", ha apuntado, antes de resaltar que varios lograron hacerlo y llegaron a la barrera que separa Israel de Gaza. En este caso, "fuerzas militares y policiales se trasladaron al lugar y evitaron que entraran en la Franja".

Los activistas, que habrían entrado en Gaza en coche acompañados por varios niños y eran parte de una iniciativa organizada por el movimiento de asentamientos Nachala, se han hecho varias fotografías en un lugar en el que estaba anteriormente el asentamiento de Kfar Darum, en el centro de Gaza, según el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, Nachala ha manifestado que "es un mensaje claro" que llega "dos años después de la masacre --en referencia a los ataques del 7-O-- y de la guerra que estalló después". "Gaza pertenece solo al pueblo israelí y no será entregada a los estadounidenses o ninguna otra entidad extranjera", ha sostenido.

El movimiento radical, que aboga por el levantamiento de asentamientos y posterior anexión de los Territorios Palestinos Ocupados, se ha referido así a la propuesta estadounidense para el futuro de a Franja. La aplicación de su primera fase fue pactada en octubre por el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El pacto llevó aparejado un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre --si bien marcado por los bombardeos casi diarios por parte de Israel, que alega que actúa contra "terroristas"--, y la entrega de rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, a excepción de uno, cuyo cuerpo sigue sin ser hallado en el enclave.

La segunda fase, que aún no ha sido puesta en marcha, contempla la creación de una autoridad temporal que estará encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y tendrá como tarea supervisar la situación y de una fuerza de seguridad internacional en la que se espera que participen varios países.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños, sobre el 'caso Salazar': "Podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores"

Félix Bolaños ha defendido la postura del PSOE en el Senado ante las acusaciones del PP relacionadas con Francisco Salazar, asegurando que el partido mantiene sus principios pese a posibles errores, en medio de un fuerte intercambio político

Bolaños, sobre el 'caso Salazar':

Sánchez emplaza a Albares a atender la petición de los diplomáticos para dejar atrás su reglamento franquista

El Ejecutivo solicita cambios urgentes en la regulación interna de la diplomacia nacional tras la reclamación de la asociación profesional, que critica la vigencia de normativas de tiempos pasados y la falta de respuesta oficial

Sánchez emplaza a Albares a

El 34% de los participantes en ARCOmadrid 2026 son galerías españolas y el segmento internacional alcanza el 66%

Con 170 expositores y nuevas incorporaciones internacionales, la edición 45 congregará propuestas de 31 países, amplia presencia latinoamericana y especial participación de Brasil y Argentina, según la organización, destacando programas temáticos y galerías debutantes

El 34% de los participantes

Muere un bebé palestino de dos semanas por las bajas temperaturas en la Franja de Gaza

Decenas de miles de desplazados en Gaza enfrentan condiciones insalubres, frío extremo y refugios destruidos por la tormenta ‘Byron’, según autoridades locales, mientras la falta de suministros esenciales agrava la emergencia humanitaria y dificulta la asistencia sanitaria

Muere un bebé palestino de

Irán dice que una persona con doble nacionalidad detenida por supuesto espionaje a favor de Israel es sueca

El ciudadano arrestado en las inmediaciones de Karaj, que habría confesado actividades secretas para el Mossad tras recibir adiestramiento en Europa e Israel, permanece bajo custodia mientras el tribunal revolucionario prepara un dictamen inminente sobre su situación

Irán dice que una persona