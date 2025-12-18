Trump pronuncia hoy un discurso centrado en sus logros del año y en sus próximos planes

El reciente descenso del Partido Republicano en las elecciones estatales del pasado 5 de noviembre, atribuido en parte a la inflación persistente del 3 %, se ha vinculado a los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump, según recogió EFE. En este contexto de presión interna, el presidente estadounidense está programado para dirigirse a la nación con un discurso televisivo, donde busca destacar los avances obtenidos durante los primeros once meses de su gobierno, abordar los desafíos económicos y detallar las próximas líneas de acción frente a un año electoral clave.

De acuerdo con EFE, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el mensaje abarcará un repaso extensivo sobre lo realizado desde el inicio de la gestión, enfatizando el retorno de “la grandeza al país” y anticipando las prioridades del Ejecutivo para los tres años restantes de mandato. Entre los temas que prevé abordar, destacan las acciones tomadas para disminuir el coste de vida en un contexto de inflación, los pasos frente a la situación migratoria y la presión sobre el Gobierno de Venezuela.

El medio EFE señaló que los simpatizantes de Trump han manifestado su descontento respecto a la percepción de que el foco gubernamental ha recaído más en la política exterior que en los asuntos domésticos. El aumento sostenido de los precios, que ha afectado la economía de los hogares estadounidenses, se perfila como un asunto central de cara a las próximas elecciones legislativas de medio mandato. La Reserva Federal atribuye en parte esta presión inflacionaria a los aranceles impuestos por la administración actual; estos factores han influido en los resultados adversos para los republicanos en varias entidades federativas.

Asimismo, EFE detalló que el mandatario buscará reafirmar su agenda económica y responder a las inquietudes internas mediante la introducción de nuevas medidas que, según la portavoz Leavitt, “cumplan con el pueblo estadounidense”. En el ámbito internacional, Trump reforzará su postura respecto a Venezuela. El presidente ha anunciado recientemente el aumento de la presión contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro, incluyendo bloqueos dirigidos a petroleros sancionados que transporten crudo desde o hacia la nación sudamericana.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, ordenado desde el verano, será otro de los puntos del discurso. Según reportó EFE, la administración Trump justifica esta operación con el objetivo de frenar el tráfico de drogas, que atribuye como fuente de financiación del Gobierno de Maduro. “El Ejecutivo venezolano está haciendo uso de yacimientos de crudo y activos para extraer petróleo ‘robados’”, aseguró Trump en declaraciones recogidas por EFE, subrayando la postura de su gobierno ante la utilización de recursos energéticos por parte de Venezuela.

Trump también ha adelantado, de acuerdo con EFE, la posibilidad de operativos militares dirigidos contra activos de grupos vinculados al narcotráfico situados en territorio venezolano. Esta declaración refuerza la política de presión mantenida por Estados Unidos contra Caracas durante los meses recientes, y marca la continuidad de una línea dura en la relación bilateral.

El anuncio del próximo discurso fue realizado por Trump a través de la red social Truth Social, espacio donde ha concentrado sus comunicaciones directas y anuncios importantes durante su mandato. El mensaje televisado, según EFE, representa un intento de la administración de abordar las críticas, consolidar sus logros económicos y trazar el rumbo del país cuando restan tres años para las próximas elecciones presidenciales.

En este contexto de retos externos e internos, el discurso presidencial buscará no solo responder a preocupaciones inmediatas de la ciudadanía, sino también consolidar una agenda de gobierno que, según sus voceros y estrategias comunicativas, apunta a prolongar el apoyo al Partido Republicano y a su figura como líder nacional.