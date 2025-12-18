Agencias

Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: "No tengo por qué decírselo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano contra los cárteles de la droga.

"No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador", ha señalado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Las palabras de Trump se producen después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, en medio de la creciente tensión con Venezuela, después de que la Administración de Donald Trump haya declarado "organización terrorista" al Gobierno venezolano y bloqueado toda su flota petrolera.

Según la resolución de poderes de guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso "en todos los casos posibles" antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, a menos que haya una declaración de guerra u otra autorización del Congreso.

El Congreso estadounidense dio 'luz verde' en la víspera al presupuesto anual de Defensa, que en una de sus disposiciones exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes de los ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe.

El paquete legislativo limita el presupuesto en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado reciban las imágenes sin editar de los supuestos ataques a narcolanchas.

