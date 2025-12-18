Agencias

Sumar ve las salvaguardas del acuerdo Mercosur como un "maquillaje" y un "paripé" que no defiende al campo

Guardar

El portavoz de Agricultura de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha censurado este jueves las cláusulas de salvaguarda que ha acordado la Unión Europea para el acuerdo comercial con el Mercosur, pues considera que estas son un "paripé" y "maquillaje político" que no defiende al campo, al tiempo que ha censurado los recortes en la Política Agraria Común (PAC) que ha planteado la Comisión Europea.

Los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE llegaron a un acuerdo el miércoles para diseñar las cláusulas de salvaguarda del citado acuerdo comercial con la intención de proteger a los agricultores del impacto que pudieran tener por las mayores importaciones de países latinoamericanos.

Con esta cláusula, si las importaciones aumentan un 8% en volumen o suben sus precios en el mismo porcentaje, el Ejecutivo comunitario iniciaría una investigación de seis meses en términos generales y de cuatro meses para productos más sensibles, como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar.

Para Toni Valero, esta cláusula es "ciertamente débil, inoperante, prácticamente inaplicable y tardía" y se traduce en un "maquillaje político" que se ha puesto sobre la mesa para que más países se adhieran a un acuerdo comercial que, en su opinión, daña "claramente" al sector primario europeo.

El diputado de IU integrado en Sumar ha denunciado que esta cláusula, que considera ya la fase final de la aprobación definitiva del acuerdo comercial, exige que un perjuicio grave para que se active, algo que ve como un estándar jurídico "vago" que lo hace prácticamente "inaplicable".

A renglón seguido, ha incidido en que esta no son una herramienta preventiva, sino un "parche" que es limitado y temporal y no aborda la raíz del problema que a su juicio es la competencia desleal y las diferentes normas ambientales y laborales. Valero ha apostillado que España será de los países más afectados por el acuerdo.

Por otro lado, Toni Valero ha trasladado su apoyo a los agricultores de toda Europa que estos días se están manifestando en Bruselas por el recorte del orden del 25% que ha propuesto la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual.

"Entendemos, por tanto, que no se defiende al campo, ni con estos recortes en la PAC, ni mucho menos con el tratado de Mercosur", ha rematado Toni Valero en una rueda de prensa en el Congreso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La producción de vehículos europeos caerá un 2% este año pero subirá en 2026, según Crédito y Caución

Las trabas comerciales de Estados Unidos, la falta de compradores y la lenta adopción de coches eléctricos generarán obstáculos para la industria en Europa, mientras fabricantes buscan alternativas para contener el aumento de costos y enfrentar condiciones financieras más exigentes

La producción de vehículos europeos

Threads prueba nuevas etiquetas de talento 'Flair' en las comunidades para conectar mejor a los usuarios

La red social incorpora elementos que permiten identificar habilidades y roles de quienes comparten contenidos en grupos temáticos, así los miembros obtienen contexto adicional y se destaca la participación relevante en diferentes foros según la compañía

Threads prueba nuevas etiquetas de

Interior elige como jefe de la UCO a Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Seguridad Nacional y Casa Real

El coronel elegido acumula una extensa trayectoria en distintos cargos de la Guardia Civil, incluida labor en Policía Judicial y organismos de máxima responsabilidad del Estado, mientras su predecesor pasa a encabezar los servicios técnicos tras su ascenso

Interior elige como jefe de

La Mesa del Congreso admite la petición del PP para un Pleno con Sánchez por corrupción pero no se estudiará hasta enero

El trámite solicitado por el principal partido de la oposición para que Pedro Sánchez afronte señalamientos vinculados a escándalos sigue pendiente, ya que diputados y portavoces no retomarán el debate parlamentario hasta el inicio del próximo año

La Mesa del Congreso admite

Un total de 73.500 personas han muerto en carreteras españolas en 25 años, y más de la mitad superaban tasa de alcohol

La organización Stop Accidentes advierte sobre la falta de avances en la prevención de siniestros viales, urge aplicar una reducción legal en los límites de alcohol y reclama mayor compromiso político y social para proteger vidas en España

Un total de 73.500 personas