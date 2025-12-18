Sumar ve las salvaguardas del acuerdo Mercosur como un "maquillaje" y un "paripé" que no defiende al campo

El portavoz de Agricultura de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha censurado este jueves las cláusulas de salvaguarda que ha acordado la Unión Europea para el acuerdo comercial con el Mercosur, pues considera que estas son un "paripé" y "maquillaje político" que no defiende al campo, al tiempo que ha censurado los recortes en la Política Agraria Común (PAC) que ha planteado la Comisión Europea.

Los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE llegaron a un acuerdo el miércoles para diseñar las cláusulas de salvaguarda del citado acuerdo comercial con la intención de proteger a los agricultores del impacto que pudieran tener por las mayores importaciones de países latinoamericanos.

Con esta cláusula, si las importaciones aumentan un 8% en volumen o suben sus precios en el mismo porcentaje, el Ejecutivo comunitario iniciaría una investigación de seis meses en términos generales y de cuatro meses para productos más sensibles, como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar.

Para Toni Valero, esta cláusula es "ciertamente débil, inoperante, prácticamente inaplicable y tardía" y se traduce en un "maquillaje político" que se ha puesto sobre la mesa para que más países se adhieran a un acuerdo comercial que, en su opinión, daña "claramente" al sector primario europeo.

El diputado de IU integrado en Sumar ha denunciado que esta cláusula, que considera ya la fase final de la aprobación definitiva del acuerdo comercial, exige que un perjuicio grave para que se active, algo que ve como un estándar jurídico "vago" que lo hace prácticamente "inaplicable".

A renglón seguido, ha incidido en que esta no son una herramienta preventiva, sino un "parche" que es limitado y temporal y no aborda la raíz del problema que a su juicio es la competencia desleal y las diferentes normas ambientales y laborales. Valero ha apostillado que España será de los países más afectados por el acuerdo.

Por otro lado, Toni Valero ha trasladado su apoyo a los agricultores de toda Europa que estos días se están manifestando en Bruselas por el recorte del orden del 25% que ha propuesto la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual.

"Entendemos, por tanto, que no se defiende al campo, ni con estos recortes en la PAC, ni mucho menos con el tratado de Mercosur", ha rematado Toni Valero en una rueda de prensa en el Congreso.