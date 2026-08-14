'Ceniza en la boca' de Diego Luna y 'Chicas tristes' integran Festival de Cine de Morelia

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Ciudad de México, 14 ago (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el encuentro del séptimo arte más importante de México, anunció este viernes su selección oficial que se destaca por títulos como ‘Ceniza en la boca’, del actor y director Diego Luna, ‘Chicas tristes’, de la realizadora Fernanda Tovar, y ‘El jardín que soñamos’, del cineasta Joaquín del Paso.

El FICM compartió -en un comunicado- que en su edición número veinticuatro competirán 96 películas distribuidas en cuatro secciones: la Michoacana, con ocho proyectos locales provenientes del estado de Michoacán (oeste); la de Cortometraje Mexicano, con 64 títulos; la de Documental Mexicano, con doce obras; y la de Largometraje Mexicano, también con doce filmes.

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"Las 96 películas seleccionadas, dirigidas por realizadores provenientes de diecisiete estados de la República, competirán en sus respectivas secciones por El Ojo, una escultura creada por el artista michoacano Javier Marín", subrayó la nota informativa del certamen celebrado anualmente en Morelia, capital de Michoacán.

En la categoría de Largometraje Mexicano resalta la mención de ‘Ceniza en la boca’, la más reciente película de Luna, basada en la novela homónima de la escritora Brenda Navarro, y que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

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También destacan ‘Chicas tristes’, distinguida con el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado Internacional de la Berlinale, así como ‘El jardín que soñamos’, que tuvo su estreno mundial en el mismo festival alemán.

En el listado se encuentra además ‘La cazadora’, protagonizada por la actriz Adriana Paz (‘Emilia Pérez’); ‘6 meses en el edificio rosa con azul’, de Bruno Santamaría Razo; ‘Salón de belleza’, de Nathalia Acevedo; ‘Lo demás es ruido’, de Nicolás Pereda; ‘Contra la naturaleza’, de Axel Bertha; ‘Los nuevos’, de Rodrigo Plá; ‘Nosotros’, de Joaquín Ruano; ‘Toda una vida’, de Ariel Gutiérrez y ‘Los días de Poncho’, de Faustino Alanís.

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En la sección de Documental Mexicano resaltan ‘Mickey’, el proyecto de Dano García que debutó en el festival South By SouthWest (SXSW); ‘Jaripeo’, dirigido por el dúo de Efraín Mojica y Rebecca Zweig; ‘Los mariachis perdidos’, de Francisco Ohem; ‘Querida Fátima’, de Lorena Gutiérrez, Rodrigo Reyes y Jesús Quintana; ‘Mi sangre es petróleo’, de Vania Carolina Quevedo, entre otros.

En su apartado de Cortometraje Mexicano, dividido en las categorías de Animación, Documental y Ficción compiten 64 obras en las que destacan ‘Zumbido’, el debut de la actriz Kate del Castillo como directora, ‘Marga en el DF’, de Gabriela Ortega, y ‘Rubicón’, de Mayra Hermosillo.

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Según datos del festival, un 40 % de los trabajos seleccionados está dirigido por mujeres.

Así mismo, cuatro proyectos que integran la competencia son realizados por directoras y directores provenientes de pueblos originarios.

Los ganadores del certamen serán anunciados en el marco de la 24ª edición del FICM, que se celebrará del 16 al 25 de octubre próximos. EFE