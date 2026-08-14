Juls Janeiro contrataca tras conocer la reacción de Belén Esteban: "Me mantengo en lo que he dicho"

Juls Janeiro ataca a Belén Esteban

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Turno de Juls Janeiro, que ha respondido tras conocer cómo ha reaccionado Belén Esteban a sus declaraciones en las que le ha llamado "meme televisivo", entre otros calificativos, prendiendo la mecha de lo que está llamado a ser una nueva guerra en 'Ambiciones' como la que hubo antaño entre Jesulín de Ubrique y la de Paracuellos.

Sólo veinticuatro horas después de saber cómo se había tomado Juls el storie de Belén en la que hacía referencia a los 'nepo babies', calificándola como "la sombra de Jesulín de Ubrique", la periodista Leticia Requejo contaba que 'la Esteban' no le había dado mayor importancia a las palabras de la maquilladora, que está feliz, de vacaciones y orgullosa de ser un 'meme televisivo'.

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La hija mayor de Jesulín y Campanario, convertida por voluntad propia en una superestrella, ha cogido el guante y ha dejado claro que sus polémicas declaraciones no fueron producto de un 'calentón': "Me mantengo en lo que he dicho, ni tengo que añadir ni tengo que restar nada", ha indicado con aplomo. Lo que no ha aclarado es si ha recibido algún toque de atención por parte de sus progenitores, pero a juzgar por la seguridad de su respuesta, parece que Juls vuela sola.