Principales titulares de los periódicos para el jueves 18 de diciembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump impone a Venezuela un bloqueo petrolero parcial"

-- "Albiol alardea de un desalojo masivo"

EL MUNDO

-- "Sánchez dicta el ocaso de Díaz y sus socios ya la desautorizan"

-- "Alcaraz rompe tras años de tensión con su 'padre' Ferrero"

ABC

-- "El PSOE mantiene como alcaldes a sus cargos acusados de acoso"

-- "Santos Cerdán reniega de Ferraz: "Mejor solo que mal acompañado""

LA RAZÓN

-- "Un empresario vinculado a veinte sociedades, clave en el "caso Leire""

-- "Los empresarios piden bajas menos generosas contra el absentismo laboral"

LA VANGUARDIA

-- "Bruselas desbloquea los fondos pendientes para España"

-- "El Reino Unido regresa al programa Erasmus diez años después del Brexit"

EL PERIÓDICO

-- "El 40% de nuevos migrantes tienen estudios superiores"

-- "El comité de la peste porcina investiga seis centros científicos y empresas"

