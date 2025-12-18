Agencias

Herida una mujer de 62 años en un atropello en la avenida de República Dominicana en Palencia

Una persona ha sido trasladada al Hospital de Palencia después de verse involucrada en un accidente, de acuerdo con información de servicios de emergencia, quienes asistieron rápidamente tras una llamada de alerta recibida durante la mañana de este jueves

A las 8:42 de la mañana de este jueves, la Policía Nacional reportó un atropello en la avenida de República Dominicana de Palencia en el que una mujer de 62 años sufrió lesiones, como informó Europa Press a partir de los datos proporcionados por el 1-1-2 Castilla y León. El incidente sucedió a la altura del número 2 de esa vía y la víctima, tras el impacto con un turismo, presentaba contusiones pero permanecía consciente en el lugar.

Según detalló Europa Press, el aviso inicial se realizó mediante una llamada a la central de emergencias del 1-1-2 Castilla y León. En reacción a la alerta recibida, tanto la Policía Local—que ya tenía constancia de los hechos—como los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, acudieron de inmediato al sitio con una ambulancia de soporte vital básico.

El medio Europa Press señaló que, después de las primeras atenciones prestadas en el lugar, el equipo médico decidió trasladar a la mujer herida al Hospital de Palencia para una valoración y tratamiento más preciso. El 1-1-2 coordinó el despliegue de los diferentes operativos y confirmó que la paciente fue estabilizada antes de su traslado hospitalario.

La avenida de República Dominicana, donde ocurrió el atropello, vio interrumpida parcialmente su circulación durante las asistencias de emergencia. Según Europa Press, la coordinación entre la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios logró que la intervención se desarrollara sin más incidencias.

No se informaron, según los datos recogidos por Europa Press, detalles sobre la identidad del conductor del turismo ni sobre circunstancias específicas que motivaron el accidente. Las autoridades competentes continúan analizando el caso para esclarecer cómo se produjo el suceso y determinar las eventuales responsabilidades.

Finalmente, Europa Press remarcó que la rápida intervención tras el aviso permitió que la víctima recibiera auxilio inmediato en una zona de la ciudad con frecuente tránsito peatonal y vehicular en horas tempranas. El operativo concluyó con el traslado de la persona herida, mientras las pesquisas prosiguen para esclarecer todos los aspectos relacionados con este atropello en Palencia.

