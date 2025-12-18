Agencias

Gloria Camila y Manuel Cortés siguen jugando al despiste con su posible romance

La actitud reservada de ambos artistas ante la prensa aviva el misterio sobre la naturaleza de su vínculo, mientras crecen las especulaciones en redes y medios tras sus constantes apariciones juntos en Madrid y declaraciones ambiguas respecto a su posible futuro

Durante una reciente velada en una reconocida sala madrileña, Gloria Camila fue vista junto a Rocío Flores disfrutando de un concierto de Manuel Cortés, donde compartieron momentos con el hermano de Alma Bollo y allegados como Amor Romeira y la sobrina del artista. Esta aparición, documentada en imágenes que dan cuenta de gestos y risas entre los presentes, reinició los interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre los dos jóvenes, cuyas frecuentes reuniones en Madrid no han pasado desapercibidas para el público ni los medios.

Según informó Europa Press, esa atención mediática y el seguimiento en redes sociales se han visto avivados tras la ruptura de Gloria Camila con Álvaro García. En este nuevo contexto personal, los encuentros públicos entre la hija de Rocío Jurado y el hijo de Raquel Bollo han provocado una oleada de especulaciones sobre si la relación trasciende la amistad. Europa Press detalló que, aunque han circulado rumores, ambos protagonistas insisten en describir el vínculo como una amistad consolidada.

En una consulta realizada por 'El tiempo justo', la propia Gloria Camila precisó que conoce a Manuel Cortés desde hace años y que la relación que mantienen es la de amigos. Textualmente manifestó: “Nos conocemos hace muchos años y a día de hoy solo somos amigos, pero no sé lo que pasará el día de mañana”. Así, admitió una cercanía evidente entre ambos y dejó abierta la posibilidad de cambios futuros, lo cual mantiene en vilo tanto a los seguidores como a la prensa de espectáculo.

La postura reservada adoptada por los dos ante las preguntas de los periodistas refuerza ese clima de incertidumbre. Manuel Cortés, consultado sobre su vínculo con Gloria Camila, decidió evitar confirmaciones o desmentidos, limitándose a agradecer las preguntas sin profundizar en su respuesta. Esta actitud, de acuerdo con Europa Press, alimenta el interés y el debate público sobre la posibilidad de una relación sentimental.

Mientras tanto, la vida personal de Gloria Camila y Manuel Cortés continúa bajo observación, en especial por parte de la prensa del corazón, que analiza las interacciones en redes sociales y las salidas en grupo en distintos ambientes de Madrid. La redacción de Europa Press describió a Gloria Camila como alguien integrada en el círculo cercano de Manuel Cortés y de los Bollo, mostrando una buena relación con el entorno artístico y televisivo.

En declaraciones a Europa Press, Gloria Camila expresó tranquilidad frente a los comentarios y expuso que prefiere abordar estos temas de manera discreta, sin descartar una evolución de la relación y manifestando que, por ahora, apuesta por mantener la privacidad de su trato con Manuel Cortés. La insistencia de ambos en definir la relación como una amistad sirve como punto de equilibrio en medio de las crecientes conjeturas.

El seguimiento de los medios y el público permanece atento al desarrollo de este vínculo, que por el momento carece de una definición clara más allá de la amistad sostenida por sus protagonistas. Europa Press remarcó que la expectativa por parte de los seguidores no decrece debido al misterio que ambos mantienen, optando por no aclarar ni desmentir los rumores que los rodean desde que sus apariciones conjuntas se hicieron más regulares tras el cambio en la situación sentimental de Gloria Camila.

Mientras tanto, cada salida y cada declaración se analiza como un posible indicador de lo que pueda suceder en el futuro. Por ahora, ni Gloria Camila ni Manuel Cortés parecen dispuestos a ofrecer respuestas definitivas, incrementando la especulación y manteniendo vivo el interés sobre la definición de su vínculo.

