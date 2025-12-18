España acaba 2025 segunda del nuevo Ranking FIBA femenino tras Estados Unidos

La selección femenina de baloncesto de España ha concretado un avance sostenido en la escena global, impulsada por su balance en divisiones formativas y el reconocimiento obtenido en campeonatos juveniles, factores decisivos que influyeron en el nuevo ranking internacional. Conforme publicó la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en su portal, España alcanzó el segundo puesto del Ranking FIBA femenino en 2025 con 739,5 puntos, solamente por detrás de Estados Unidos, que acumuló 787,3 puntos, y superando a Canadá, que cerró con 725,5 puntos. El nuevo sistema de puntuación diseñado por la FIBA, implementado este año, ha modificado el panorama del baloncesto femenino al asignar mayor peso a los logros recientes no solo en la selección absoluta, sino también en el rendimiento y desarrollo en las categorías juveniles.

La entidad global detalló que una de las claves para el ascenso español fue la obtención de la medalla de plata durante el Eurobasket, tras una final accidentada contra Bélgica en Atenas. Este resultado, junto al desempeño constante frente a potencias como Canadá, determinó una suma relevante de puntos en la clasificación. La FIBA remarcó que la base del baloncesto español atraviesa un ciclo de éxitos, reflejado en el bronce conseguido en el Campeonato Mundial sub-19, así como en las medallas de oro tanto en el Eurobasket sub-18 como en el sub-16 durante la temporada 2025. Estos éxitos juveniles contribuyeron de forma directa y significativa, consolidando la posición de España en el ranking internacional, según reportó la organización.

El nuevo esquema de la FIBA persigue reconocer el desarrollo estructurado y sostenido de los programas de formación, al tiempo que premia la regularidad de resultados en diversas categorías. Para España, la suma de logros en el ámbito juvenil ha sido reconocida como un distintivo en los últimos ciclos, elemento que, tal como analizó la federación mundial, le permitió combinar éxitos recientes y establecer un modelo organizativo validado por los resultados internacionales. La publicación de la FIBA destacó que el enfoque estratégico de los equipos de base ha colocado a España como un referente capaz de disputar medallas en campeonatos europeos y mundiales, así como de mantener la competitividad frente a selecciones tradicionalmente dominantes.

En este contexto, la actuación del combinado absoluto de España bajo la dirección de Miguel Méndez fue presentada por la FIBA como resultado del trabajo acumulado y la capacidad para garantizar un relevo generacional efectivo. El ciclo culmina en una temporada donde las diferentes selecciones nacionales lograron incrementar el número de preseas obtenidas, fortaleciendo la proyección de las generaciones juveniles. El análisis técnico de la federación internacional resalta el impacto de triunfos como los títulos continentales sub-18 y sub-16, que elevaron el puntaje final en la clasificación y reforzaron el posicionamiento internacional de España como país competitivo tanto en el baloncesto femenino sénior como en las bases.

Por otro lado, Estados Unidos conservó el liderazgo mundial gracias a la conquista de la Copa del Mundo sub-19 en Brno, enfrentando a España en la ronda de semifinales antes de obtener el título. La FIBA recogió que la selección estadounidense también se impuso en la AmeriCup Femenina sub-16, ratificando así su supremacía en baloncesto de formación. El reporte difundido por la federación internacional señala que el equipo norteamericano buscará perpetuar su dominio en la próxima Copa del Mundo sub-17, sosteniendo su posición en la cima del baloncesto femenino.

La FIBA explicó que la nueva metodología de clasificación responde a la necesidad de valorar la evolución global del baloncesto, procurando que el crecimiento de los programas de base repercuta en los éxitos deportivos de cada federación miembro. El organismo internacional actualiza las puntuaciones tras la finalización de cada gran torneo y el balance de 2025 premió en especial a las selecciones que brillaron tanto en la categoría absoluta como en las divisiones juveniles. Según reiteró la federación, la intención es fomentar la inversión y la continuidad en los proyectos de formación, con vistas a asegurar la proyección futura de los equipos nacionales.

Canadá, que culminó el año en el tercer escalón del ranking, mantuvo su posición debido a los progresos de sus equipos juveniles y la consistencia exhibida en el circuito principal. Como agregó la FIBA, la combinación de regularidad y resultados positivos en ese país permite que se sostenga entre las principales potencias internacionales.

España, al consolidarse como segunda del ranking, representa según la publicación oficial un caso paradigmático del impacto que el trabajo estructurado y la apuesta por el talento joven puede tener en el escenario internacional. El organismo atribuyó parte del éxito al diseño integral de sus programas de selección y formación, así como al modelo de trabajo a largo plazo implementado en la federación española.

El informe internacional publicado por la federación subrayó además que la suma de la medalla de plata continental y los podios obtenidos en campeonatos juveniles constituye una prueba del avance organizativo y de la apuesta constante por el desarrollo del baloncesto femenino en España. Conforme detalló la FIBA, el ranking tiene en cuenta los resultados en los grandes campeonatos reconocidos internacionalmente y la relevancia de los procesos de base, estableciendo un criterio de puntuación que se ajusta automáticamente tras cada acontecimiento relevante de la temporada.

En la valoración final presentada por la federación mundial, la proyección de España se considera efecto directo de un proceso de modernización en la gestión y el fomento de la cantera, que repercute en la sostenibilidad de los logros deportivos. La FIBA concluyó que este nuevo sistema de valoración pretende incentivar la continuidad del trabajo en selecciones menores, alentando a todas las federaciones nacionales a priorizar inversiones en desarrollo deportivo para garantizar la renovación y la continuidad de éxitos en el baloncesto internacional.