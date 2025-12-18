El PP citará a Zapatero en la 'comisión Koldo' del Senado por su reunión con el directivo de Plus Ultra

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, expuso en rueda de prensa que la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’ irá vinculada a su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y a la posibilidad de que existiera un aviso o información privilegiada relacionada con estas gestiones. Esta citación surge en el contexto de la reciente detención de Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, hecho que ha intensificado el interés sobre los contactos y las posibles responsabilidades políticas en torno a la intervención estatal en la compañía aérea. Según informó El Mundo, la portavoz popular subrayó que Zapatero tendrá que dar explicaciones acerca de su participación directa o indirecta dentro de los hechos investigados.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la decisión de llamar a Zapatero al Senado se adopta luego de conocerse que mantuvo una reunión con Julio Martínez, quien fue arrestado por la Policía la semana pasada. La investigación parlamentaria apunta a esclarecer distintos aspectos relativos al rescate económico de Plus Ultra y al posible acceso de algunos actores políticos a información sensible en ese procedimiento. El PP había descartado inicialmente la citación de Zapatero, pero el avance de las pesquisas y los nuevos datos obtenidos motivaron un cambio de postura.

Durante su intervención, Alicia García calificó al expresidente Zapatero como “valedor, mediador e interlocutor privilegiado de un régimen dictatorial como el de Maduro”, expresando así una de las líneas de cuestionamiento que mantiene el Partido Popular en el marco de esta comisión. El medio El Mundo detalla que, más allá del señalamiento retórico, el grupo parlamentario popular busca clarificar si Rodríguez Zapatero intervino en la gestión del rescate de Plus Ultra o en la eventual filtración de datos relevantes durante ese proceso.

La citación oficial aún depende de la decisión de la Mesa de la comisión de investigación, que es el órgano encargado de fijar las fechas y aprobar el listado definitivo de comparecientes. El Mundo detalló que, a día de hoy, el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en dicho órgano, lo que le otorga margen para planificar el calendario de testimonios y marcar la agenda de la investigación. Alicia García puntualizó que esta mayoría permitirá incorporar a Zapatero en el nuevo grupo de personas convocadas ante la comisión, situando al expresidente en una posición central dentro del proceso de esclarecimiento de los hechos asociados al ‘caso Koldo’.

El PP pretende, según consignó El Mundo, perfilar la comparecencia de Zapatero en torno a dos cuestiones principales: su posible involucramiento en la operación de rescate de la aerolínea y la sospecha de que pudo haber mediado para facilitar información anticipada a los implicados. La comisión de investigación sobre las actividades de Koldo García Izaguirre, colaborador cercano en anteriores gobiernos socialistas y figura relevante en los expedientes vinculados a contratos y gestiones estatales durante el periodo de pandemia, ha ido ampliando el foco hacia actores políticos y empresariales que, según el PP, podrían haber favorecido determinados intereses mediante decisiones administrativas o influencias informales.

Alicia García recordó que hasta ahora se había descartado en la Mesa la participación de Zapatero en las sesiones de la comisión, pero la evolución del caso y el arresto del directivo de Plus Ultra abonaron el terreno para que el exmandatario sea finalmente convocado. Tal como publicó El Mundo, la decisión final sobre la fecha de la comparecencia está pendiente, aunque la mayoría con que cuenta el PP facilita su inclusión en la agenda de la comisión sobre el ‘caso Koldo’.